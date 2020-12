‘‘El proceso de creación de un videoclip es como un rompecabezas con infinitas soluciones’’

Yo hacía parkour y veía vídeos con cinemáticas sobre ello, cosa que me llamaba mucho la atención. Cuando terminé bachillerato no sabía qué hacer con mi vida, así que compré una cámara medianamente barata y empecé a hacer mis cosillas, grabar, editar, moverme en el mundillo... Al principio todo fue de forma autodidacta.

¿Cómo te organizas para producir un videoclip?

Eso depende del artista con el que trabajes. Con Diego por ejemplo solemos hacer la preproducción en común, pensamos la idea y qué es lo que queremos plasmar en el videoclip, sin embargo, otros artistas me pasan la canción y me dan la responsabilidad de pensar la forma de hacerlo.

En los videoclips solo se ven 2/3 minutos del trabajo que haces. ¿Cuánto tiempo te lleva realmente la elaboración de un videoclip?

Muchísimo. Primero el proceso creativo y el guion técnico, ahí es donde decido como será el videoclip en que sitios o entornos me gustaría grabarlo, lo cual depende mucho de cada canción. Luego está el rodaje, que intento grabarlos en un día, en el peor de los casos dos o tres. Hay que cuadrar todo bien para aprovechar las horas de luz y más ahora en invierno que hay menos luz. Por último, está el proceso de edición, algunas ediciones son más simples que otras, pero me llevan entre 20/30 horas, aunque hay otros trabajos que me pueden llevar hasta 40 horas de edición, los brutos suelen ser de 3 o 4 horas por lo que me encuentro con un rompecabezas con infinitas soluciones. En las grandes producciones hay una persona para cada labor, pero yo soy el responsable de dirigir, grabar, montar, editar y etalonar.

¿En qué criterios te basas para ponerle un precio a tu trabajo?

El presupuesto lo hago en función del material de trabajo que tenga, en el cual invierto permanentemente para ir mejorándolo y así mejorar la calidad de mi trabajo. Creo que es muy importante también valorar el esfuerzo, el trabajo propio y tus conocimientos para ponerle un buen precio al producto. Aun así depende también de la duración del tema y el tipo de edición, si es simple o hay que meter diferentes efectos visuales.