El realizador Oliver Stone se une a la teoría de la conspiración en su nueve cinta ‘JFK: Caso revisado’

El cineasta norteamericano Oliver Stone se abona a la teoría de la conspiración en un documental sobre el asesinato de Kennedy, treinta años después de estrenar su película de ficción JFK, caso abierto. Su documental pone en duda la versión oficial de que Lee Harvey Oswald fue el lobo solitario que mató a Kennedy. Rechaza asimismo la versión que ofreció el exdirector del FBI John Edgar Hoover, de que se dispararon tres balas desde atrás y que solo hubo un asesino y cree que “tal como se investigó, ningún juez habría aceptado el caso, porque no hubo evidencias ni cadena de custodia de las pruebas”.

Stone, que ha tenido acceso a nuevas pruebas desclasificadas, ha conseguido tres testigos que niegan la versión de que Oswald disparó desde el sexto piso del edificio de depósito de libros escolares de Texas, sino que él se encontraba en el segundo piso, donde trabajaba. Califica de “vergüenza” las investigaciones y la manipulación de pruebas en las balas, en el rifle supuestamente utilizado por Oswald, en las huellas. “Todo lo que se hizo fue criminal, y además en la autopsia se sustituyó el cerebro de Kennedy”. JFK: Caso revisado, desvela asimismo que la CIA preparó tres equipos de agentes a los que se iba a atribuir el magnicidio, uno en Chicago, otro en Tampa (Florida) y el tercero en Dallas, del que formaría parte Oswald, pero en los otros casos fueron abortados. Por todo esto, cree el cineasta que “el caso no está cerrado, está muy abierto”.

‘cinco lobitos’. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Cinco lobitos, ópera prima de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa, es una cinta honesta y auténtica como la vida misma, que aborda la maternidad desde un punto de vista generacional, madre, hija, nieta, y analiza los cambios que conlleva la llegada de un nuevo miembro a la familia.

‘Juego de asesinos’. Una comisaría de policía de un pequeño pueblo se convierte en el campo de batalla entre un asesino a sueldo profesional (Gerard Butler), una inteligente policía novata (Alexis Louder) y un estafador (Frank Grillo), que busca refugio tras las rejas sin ningún otro lugar al que huir.

Estos son los ingredientes que conforman Juego de asesinos, una trepidante película de acción dirigida por Joe Carnahan que llega a las salas españolas este fin de semana. ‘el arma del engaño’. El 30 de abril de 1943 un pescador de Punta Umbría encontró flotando en el mar el cadáver de un oficial británico, el comandante William Martin, con un maletín encadenado a su cuerpo. Antes de devolverlo a los británicos, las autoridades españolas transcribieron los papeles que contenía el maletín, incluyendo los planes para un desembarco en Grecia, y los hicieron llegar al gobierno alemán, que se preparó para organizar su defensa. Pero donde los aliados desembarcaron, tres meses después, fue en Sicilia. William Martin no había existido nunca y los papeles de su maletín estaban destinados a engañar a los alemanes. El gobierno británico no permitió nunca contar la auténtica historia de esta operación, por temor a la reacción española; pero Ben MacIntyre, el autor de Zigzag, accedió a los documentos originales y contó por fin toda la verdad acerca de una de las historias de espías más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la evidencia de la complicidad de los militares españoles con los nazis. La idea provino de dos brillantes oficiales de inteligencia, Ewen Montagu (Colin Firth) y Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen), quienes utilizaron esa estrategia de desinformación.

‘Clara sola’. Nacida en Suecia, de padre uruguayo y madre costarricense, la directora Nathalie Álvarez invita a las mujeres a “cortar las cadenas patriarcales” en su opera prima, Clara Sola, una historia de liberación a través del despertar sexual de una mujer de 40 años. Con un tono de fábula cercano al realismo mágico, la trama se desarrolla en un pueblo en medio de la naturaleza, con la que Clara (Wendy Chinchilla) siente una especial conexión. Su familia y su entorno creen que tiene poderes divinos y se aferran a ella como sanadora.

‘¡Dolores, guapa!’. Las imágenes y tradiciones de base religiosa atraviesan las vidas de todas las personas que habitan Sevilla. Históricamente, también los mariquitas de la ciudad las han asimilado desde su infancia y a través de ellas han ido armando espacios de encuentro y códigos propios. En la actualidad, nuevas identidades disidentes siguen respondiendo a estas tradiciones: participan o se alejan, continúan lo que existe o lo transforman. Esta película mira a esas tradiciones desde una perspectiva siempre relegada injustamente a los márgenes.

Jesús Pascual dirige un documental valiente sobre la homosexualidad masculina en el mundo de las cofradías, que fue premiado como mejor película Panorama Andaluz del Festival del Cine Europeo de la capital hispalense.