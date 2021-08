El ‘Resu’ resucitará el día 26 en Viveiro con Kreator y Bala

En estos tiempos tan duros, nadie creería que podría resucitar, justamente ahora, uno de los festivales más notables del Mundo: el Resurrection Fest de Viveiro. Pues hete aquí que, ayer mismo, recibimos la noticia de que, aunque con ciertas restricciones, renace el más ansiado de los contubernios metálicos más excelsos. Ha corrido la noticia a la velocidad de la luz. Tanto, que, ayer mismo, ya no quedaban prácticamente plazas hosteleras ni en Viveiro ni en Celeiro, y tan sólo unas cuantas de las cercanías, aunque, a decir verdad, muy pocas. El público metalero, no nos hemos cansado de repetir, es uno de los más fieles y obstinados que existen. Aparte de ser, obligatorio decirlo, un club de fans exquisito, adornado con las mayores cualidades posibles: los más elegantes, sin lugar a duda, los más sensibles y educados (también lo hemos dicho muchas veces: son de los que ceden el paso a la gente y no dan la lata en situaciones conflictivas; todo lo contrario del colectivo pijo, con tan mala prensa) y, en general, los más civilizados. Ayer nos enviaba un email el amigo Esteban Girón dándonos la sorpresa del año. El Resu, por fín, resurgía de sus cenizas.

Y lo hará, por cierto, a finales de este mes de agosto, entre el 26 y el 28. Sabemos que son tiempos crueles y limitados, debido a la pandemia, pero, a pesar de todo, y aunque los grupos foráneos (casi todos en este caso concreto, al menos habitualmente, y en este momento, que también) escasean, sí que se nos da la oportunidad de ver a gente como Kreator o While She Sleeps, pero que, al mismo tiempo, nos ofrece la posibilidad de ver a gigantes cercanos. Sin ir más lejos, y nunca mejor dicho, es el momento de volver a disfrutar de uno de los grupos de shock patrios. Me refiero a las Bala, las dos tías más explosivas de todo el panorama nacional, Ángela y Violeta, provistas de material absolutamente nuevo, al grupo euskera más revelador, los Belako. Sé que el pasado del Resu fue brillante, lleno de grupos que ya figuran en el Rock&Roll Hall of Fame, y, en todo caso, ídolos de todos los tiempos.

Ahora mismo se nos viene a la mente Rammstein, Iron Maiden, Tom Morello y su reconstrucción de Rage Against the Machine, Children of Bodom, Nashvile Pussy, Arch Enemy y su vocalista (la segunda y más sagrada del grupo) Alyssa White-Gluz, o, por supuesto, Ghost. Pero la propuesta de este año es fantástica, y por todo ello no tenemos más remedio que calificar el ejercicio de Esteban de magistral. Ahí están Jinjer, Eluveitie, Destruction, The Ocean, los carismáticos Angelus Apatrida, Devil in Me, Aphonnic, o True Mountains. En todo caso, un cartel espectacular en el que todos los metaleros, sin excepción, nos lo vamos a pasar de puta madre. ¿De acuerdo? Pues, vámonos al Resu, y al lío...