“El sector TIC aquí es fuerte. Hay empresas interesantes espalladas por toda Galicia”

El futuro Silicon Valley español acaba de ser premiado por el CPEIG. ¿Es este un buen impulso para afrontar todo lo que está por llegar?

Por supuesto que este reconocimiento tan especial anima y da impulso, viniendo además de una entidad con tanto prestigio como el CPEIG, que está formado por profesionales del sector. Es un premio a un proyecto, a todos los que lo forman, a la UdC, al Ayuntamiento de La Coruña, al Igape y a las empresas que se han animado a formar parte del CSA y a todos los socios del Cluster TIC Galicia.

De la pregunta solo quiero matizar que no entendemos el proyecto como el Silicon Valley español. Para nosotros la Ciudad de las TIC es un campus empresarial del conocimiento. En un campus empresarial moderno no sólo hay empresas, sino centros de investigación, servicios de apoyo al emprendedor, centros de formación, espacios demostradores, espacios para innovación de clientes...

Quiero destacar también el impulso de la UdC, porque el hecho de que una universidad pública haya apostado por un proyecto así, cuando muchas universidades en España son refractarias a colaborar de verdad con las empresas, es un buen síntoma de cómo se pueden hacer cosas de forma diferente.

Como dijo el presidente del CPEIG, Fernando Suárez: “A filosofía da Cidade das TIC céntrase na economía do coñecemento, onde os recursos máis importantes son as persoas e o talento”. Y a veces parece que nos olvidamos...

El presidente del CPEIG acierta al 100 %. Las TIC y otros muchos sectores dependen en su día a día de la creatividad de las personas que lo forman. Nuevas ideas, nuevos productos, avances científicos o tecnológicos dependen de la voluntad individual de hacer cosas nuevas.

Con esto, van a liderar el cambio tecnológico de la comunidad. Y Galicia es todo un referente del sector, ¿verdad?

La verdad es que queremos huir de frases como “vamos a liderar”, etc. La Ciudad de las TIC lo que quiere es ayudar. Ayudar a las empresas TIC a ser más innovadoras, más grandes y, por tanto, mejores y ayudar sobre todo a nuestros clientes a hacer mejor uso de la tecnología, a través de espacios de demostración y de creación conjunta.

El sector TIC de Galicia es fuerte en Vigo, Santiago, A Coruña, Ourense y hay muchas empresas interesantes espalladas por toda Galicia.

¿Qué nos va a ofrecer?

La Ciudad de las TIC se concibe como un campus empresarial y tecnológico que agrupe empresas basada en el conocimiento, centros tecnológicos y de formación, laboratorios de innovación, de los cuales ya hemos definido cinco, y servicios de lanzamiento para pequeñas empresas. Es un proyecto ambicioso y con múltiples facetas. Arrancaremos con un laboratorio de demostración y prototipaje de inteligencia artificial, de dispositivos inteligentes y de nuevos contenidos digitales. También dispondremos de un centro de demostración TIC general y de un programa de formación en computación cuántica para empresas.

Tengo que preguntarle por el teletrabajo. Hay personas que piensan que si no se está en la oficina no se trabaja. Además, Google va a prorrogarlo hasta julio de 2021.

No existe una receta única para todas las empresas ni para todos los puestos de trabajo sobre el uso de esta herramienta. En nuestro sector, hay empresas como GitHub, con 10.000 empleados, que no tienen oficinas y que teletrabajan al 100 % desde su fundación. Y hay otras que lo hacían sólo algunos días esporádicos. Por eso cada empresa debe buscar su equilibrio con esta herramienta, que no será cosa de tomar una decisión un día, sino de hacer una evolución racional.

En una misma empresa puede haber grupos que teletrabajen al 20 % y otros que teletrabajen al 95 %. Está claro que un % de teletrabajo es saludable para todos, disminuye el tráfico no productivo, facilita conciliar, ahorra costes al empleado (y no al empleador, que sólo ahorra realmente si el % de teletrabajo es muy intenso) y puede favorecer la concentración en una tarea.

Personalmente, creo que el teletrabajo al 100 % solo es posible en contadas excepciones y que además, al 100%, según mi punto de vista, es perjudicial para la creatividad, para la cultura de empresa y para crear esa comunidad profesional que está en la base de muchas empresas de éxito. Y otro mensaje: antes de ponernos a regular con mucho detalle, hay que desembarazarse de mitos y prejuicios más propios del siglo XIX y atenerse, sobre todo, a datos reales.

¿Y qué beneficios podría traer que un estadounidense, por ejemplo, viniera a Galicia a vivir y teletrabajara percibiendo su sueldo de Estados Unidos?

Bueno, no sería exactamente así. Las empresas americanas que admiten el teletrabajo libre tienen reglas para desplazamientos a zonas de menor poder adquisitivo, reduciendo el salario según fórmulas que tienen en cuenta baremos internacionales.

Pero está claro que sería muy positivo, ya que ayudaría a un incremento de la población con sueldos, aún con esas reglas, superiores a la media. Y además aportaría innovación, nuevas ideas que vienen con esa experiencia que llega, más turismo. Debemos tener una estrategia de país para atraer esos profesionales que, además, en primer lugar pueden ser gallegos retornados. La Ciudad de las Tic puede ayudar mucho en este aspecto. Teletrabajar no significa necesariamente hacerlo desde casa.

La junta de gobierno del CPEIG ha mencionado que “é satisfactorio ver como distintas administracións, de distintos ámbitos, se poñen de acordo nun proxecto de país, que demostra a importancia que cobran as TIC nos nosos días”. En la unión está la clave, ¿cierto?

Cierto. Quiero aprovechar para felicitar a todas las administraciones que han colaborado en el proyecto. En primer lugar, al Igape y a la Consellería de Industria, con Francisco Conde al frente, que son los que pusieron la chispa inicial y la guinda final. Al rector de la UdC, Julio Abalde, que ató los cabos de la propuesta que presentamos y aguantó el proyecto durante dos años. Y al Ayuntamiento de A Coruña, que tanto en la etapa anterior como en esta han dado todas las facilidades, y donde hemos recibido el apoyo de todos los grupos municipales. Pero acabamos de empezar y seguimos necesitándolos a todos para llevar esta idea a buen puerto.

Hay quien presume de excluir a los ingenieros informáticos del Colexio Galego de Enxeñarías. ¿Adónde conduce ese pensamiento?

La verdad es que no acabamos de entender toda esa situación. El mundo de hoy no se entiende sin la ingeniería informática y creo que la entidad que excluye a esos profesionales pierde mucho más de lo que gana. Los grandes proyectos tecnológicos mundiales, el 5G, la aviónica, el coche volador, el coche autónomo, la ingeniería genética son proyectos donde la ingeniería informática o las tecnologías de la información aportan el 50 % del valor.

En el seno de nuestro Clúster, el CPEIG es una entidad clave desde hace mucho tiempo y esperamos que siga siendo así. Además, hace una labor divulgativa, formadora y dinamizadora enormemente positiva para la comunidad.