Ha impartido cursos de Lengua en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Wharton College, Seattle University, TEC de Monterrey, entre otras instituciones universitarias. Forma parte del claustro docente de la universidad de Maroua en Camerún. Autora de varias publicaciones y ediciones críticas de obras literarias. Investiga sobre la metodología de la enseñanza del español, el análisis del discurso y Mitocrítica Cultural.

La autora de Retratos femeninos: vida y obra de mujeres especiales, ha querido poner rostro y retratar a una serie de mujeres singulares a través de las cuales se puede esbozar una Historia muy diferente a la que nos han contado para rescatarlas del “olvido consciente” al que se las ha sometido, pero son mujeres atractivas en el mejor sentido de la palabra.

Tras haber editado tu libro Retratos femeninos, vida y obra de mujeres especiales, ¿Podrías decirnos qué factores marcan la singularidad de las autoras que has elegido?

Quizá su solapamiento por parte de la historia, escrita en su mayoría por hombres.

Han sido y siguen siendo hoy por hoy mujeres acalladas, tapadas en los apellidos de sus parejas masculinas en algunas ocasiones escritores de fama que oscurecen la de ellas.

¿Por qué crees que la historia ha potenciado el olvido de esas mujeres? ¿La cultura recibida o el peligro de su potencial de cara a posibles intereses creados en la época que les tocó vivir?

Por ignorancia y por miedo. Se ha relegado a la mujer a funciones domésticas y conyugales; a cuidados de los suyos y no se le ha dado la oportunidad de mostrar su proyección.

El tiempo le va dando visibilidad a las féminas, pero todavía en muchos foros se resisten a su presencialidad.

¿Crees que el lenguaje actual es discriminatorio con respecto a la mujer o que los neologismos feministas realmente son representativos y reivindicativos? ¿Es realmente inclusivo?

Yo no soy partidaria del lenguaje desdoblado, y siempre me protejo de las críticas acudiendo a la RAE al masculino genérico gramatical, hasta los propios medios de comunicación que actúan como altavoz de esta inclusión no pueden llevarlo a cabo por la economía del tiempo.

Desdoblar, incluir no esconde la realidad auténtica que consiste en igualar de manera justa y ecuánime a toda persona.

¿Por qué hay una tendencia a feminizar las profesiones?¿El lenguaje pudo haber salvado a todas esas mujeres singulares a las que aludes mucho antes o el problema era social y este era otro indicio más?

Porque la mujer ya está casi plenamente incorporada a su mundo profesional, así que una vez exista la realidad de la profesión y su ejercicio por parte de la mujer, apoyo que se designen: pilota, crupiera, generala...pero vamos a ver cuántas de esas mujeres aceptan dicha denominación y en cambio prefieren mantener el masculino porque en su imaginario histórico piensan que el nombre en masculino las iguala con sus homónimos varones.

No, no creo que el lenguaje hubiera podido salvar a las mujeres de las que hablo en mi libro; ya digo que son circunstancias sociales, principalmente.

A lo largo de tu trayectoria profesional como docente, habrán pasado por ti promociones de mujeres universitarias, ¿Crees que su capacitación intelectual las prepara para ser mujeres como las que relatas en tu libro?

Sin lugar a dudas. No hay más que añadir. Es irrefutable lo que me preguntas.

La pensadora María Zambrano hablaba de la idea de los intelectuales en el drama de España, porque se perdió una generación importante que acabó en el exilio. Retomando ese pensamiento, ¿Crees que tiene razón y que en cierta forma por eso no se desarrolla una cultura científica en España?

El exilio a veces resulta una trampa porque escribir desde el exilio supone ubicarse en la posición de la nostalgia y la esperanza, en la visión de un país deseable sin contar con la auténtica realidad que se vive en el país “abandonado” y esa asimetría provoca un desajuste decepcionante para el lector que permanece en el país, es decir, parece una vía de dos direcciones o dos velocidades diferentes, la del autor exiliado y la del lector.

La cultura española a través de algunas obras literarias es un libro que refleja la vida y la obra de una nómina de escritores y escritoras cuya producción literaria ha tenido y tiene repercusión en su época y en la actualidad: ¿Crees que la historia vista a través de la literatura cambiaría el sentido y la visión de lo real en relación al punto de vista que ofrece la ideología y la política?

Ojalá se pudieran incluir más lecturas y más libros de una gran variedad de ideología, origen y contenidos en los planes educativos desde los niveles escolares hasta los universitarios al margen de áreas o titulaciones. Sí, la lectura y el conocimiento facilita y favorece la evolución y el cambio, el avance de la sociedad.

¿Crees que la sororidad femenina y el valor de la alianza entre las mujeres profesionales puede ayudarnos a alcanzar objetivos comunes (poder de cambio) en medio de una sociedad competitiva?

Sin duda. El grupo consolida y contribuye a aunar esfuerzos. Se trata de sumar, siempre.