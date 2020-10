El tiempo vuela y jamás se recupera

hace años escuché una metáfora sobre el valor del tiempo que me gustaría compartir contigo.

Imagínate un banco llamado vida, que cada mañana ingresa en tu cuenta 86,400€ para gastar solamente en ese día y cada noche el banco borra de tu cuenta el saldo que no hayas gastado, y la cuenta estará en cero.

Cada mañana tu cuenta empieza con un nuevo saldo y todas las noches aquello que no vivas, que no aproveches lo perderás y no podrás recuperarlo.

Tanto hombres como mujeres, ricos o pobres, jóvenes o viejos... todos tenemos una cuenta llamada tiempo en este banco llamado vida con un saldo de 86,400 segundos para vivir cada día.

¿Y tú pierdes el tiempo o lo vives?

Cuando permaneces dando vueltas a tu pasado, con lo que hiciste o no hiciste o dijiste o dejaste de decir... pierdes tiempo inútilmente porque el pasado es irrecuperable y además resulta muy deprimente.

Vivir en el pasado es como correr detrás del viento. Lo único que puedes hacer con el pasado es aprender de tus errores para no volver a repetirlos.

¿Y qué pasa con el futuro? El futuro es incierto y no tienes ni idea de como será, lo que ocurrirá... es también una pérdida de tiempo.

El pasado nos limita, pero el futuro incierto nos asusta. El único lugar seguro y donde tenemos el poder de cambiar las cosas es el presente, el maravilloso regalo que nos da la vida cada día.

No pierdas más tiempo y empieza a vivir intensamente cada minuto, cada segundo... porque recuerda que segundo que no vives, lo pierdes. Solamente viviendo el momento presente aprovecharás el tiempo de la mejor manera.

El tiempo es como el reloj de arena, donde cada vez que le das la vuelta empieza a contar, y cada pequeña arena cae sin tregua, sin detenerse hasta llegar al final.

Podrías pensar que ponerte a meditar sería perder el tiempo, pero nada mas lejos de la realidad. Vivimos con la mente puesta fuera de nosotros y es precisamente al meditar que estamos más en nosotros, nos sentimos más vivos y estamos en el momento presente, aquí y ahora que es el único momento que de verdad existe.

Recuerda que el tiempo es limitado y nunca vuelve. Es nuestro recurso más valioso porque es finito, no se puede comprar o multiplicar, ni tampoco se puede guardar para utilizar en otro momento. Así disfruta de tus próximos 86,400 segundos.

Recuerda lo que decía Baltasar Gracián: “Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee”.

