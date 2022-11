Elas, as que racharon co teito de cristal

Unha imprescindible na revisión da nosa historia é a coruñesa Irene González Basanta, que se tivo que abrir camiño dende ben nova. Alén de competir en varios equipos de fútbol dende ben cativa, cando aínda non cumprira os 16 anos xa tiña conformado o Irene F.C., do que sería a capitana e co que competiría en plena ditadura.

Esta veciña da Coruña, nada no que hoxe é Monte Alto, non só foi pioneira no mundo do fútbol en Galicia, senón tamén en España e a nivel mundial. Foi a primeira xogadora de fútbol profesional do país, así como a primeira capitana e a primeira gardameta. Ela tivo que -e conseguiu- abrirse camiño nun mundo no que aínda é complicado hoxe en día para as mulleres obter o recoñecemento, non só do público, senón do propio sector. o Irene F.C. enchía estadios aló onde ía, e contaba co respecto tanto dos seus seguidores coma dos seus rivais. Lamentablemente, a tuberculose truncou a súa carreira, e antes de cumprir os 20 anos acabaría coa súa vida.