Elisa e Marcela: unha historia de amor e persecución

Como aconteceu non é nin sabido nin relevante para a historia, pero definitivamente entre elas xurdiu o amor. Conta Narciso -que adicou máis dunha década a biografiar as súas vidas- que para o ano 1888 xa exercían en diversos concellos (Dumbría, Coristanco e Vimianzo) e tentaban facer que os seus destinos cadrasen o máis preto posible e verse cando non traballaban.

O que podería ser unha fermosa historia de amor, axiña se converte en anos de persecución e homofobia. As dúas retornan a Dumbría, onde as descobren e amezan con entregar a Elisa á Guardia Civil, polo que esta retorna á Coruña. Alí, o mesmo párroco que a bautizou como Mario sométea a unha inspección médica e constata as acusacións.

Da historia faise eco a prensa - La Voz de Galicia bautiza o seu casamento como “o matrimonio sen home”- e son perseguidas polas autoridades, polo que as dúas teñen que fuxir. En Oporto “viven felices durante un tempo”, explica De Gabriel, pero son detidas o 16 de agosto e, finalmente, extraditadas -presuntamente- a Arxentina.

Pouco se sabe delas dende entón. Parece ser que Marcela estaba en cinta dun rapaz da vila -quizais para dar máis veracidade á argucia, ou quizais foi o que as motivou a casar- e deu a luz a unha nena que agora sabemos que se chamaba María Enriqueta.

Sobre Elisa, sábese que no 1903 casou cun home danés, que acaba por denunciala ao averiguar a súa historia, acusándoa de hermafrodita -unha defensa que ela mesma empregara cando a descubriran- pero un médico sobresee o caso. A partir de aquí De Gabriel apunta a varias posibilidades. No 1909 unha muller bótase ao mar de Veracruz, e segundo relata, un xornal de Madrid faise eco da nova e apunta a que podería ter sido Elisa. Outras fontes apuntan, en cambio, a que morreu arredor do 1940 en Bos Aires, a causa dun cáncer, aínda que non se pode confirmar ningunha das posibilidades.

O que si sabemos con certeza e que as protagonistas desta -triste e dura- historia, que foron perseguidas e discriminadas, fixeron fronte a unha igrexa e unha sociedade homófoba e sexista, que non as quería deixar ser felices. Son, así, as primeiras -e únicas- mulleres casadas pola igrexa, cun matrimonio que nunca foi anulado.

Colaborou inmensamente á popularización da súa historia a estrea da filme de Isabel Coixet en 2019 ‘Elisa y Marcela’, que contou coa colaboración da compañía compostelana Zenit TV e o apoio da Xunta de Galicia.

Pero esta non é a única homenaxe que recibiron estas dúas mulleres, que contan non só cunha rúa que leva o seu nome na cidade herculina, senón tamén cun premio que ALAS Coruña entrega anualmente recoñecendo o traballo a favor dos dereitos das persoas da comunidade LGTBIQ+. Uns recoñecementos ben merecidos e aínda máis necesarios, pero tamén insuficientes para poñer en valor a súa valentía.