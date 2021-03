Elxokas, ese ‘streamer’ de Lugo que dejó el Real Madrid

Elxokas, alias de Joaquín Domínguez Portela, es un streamer gallego al alza. Le impulsó en enero un vídeo viral llamado Esto no es un juego. Luego le dio alas criticar la decisión del youtuber El Rubius al anunciar que se irá a Andorra para pagar menos impuestos, eje de una sonora polémica online y offline.

De padre de A Coruña y madre peluquera de Lugo (de Abadín), este lucense que vive en Madrid, estudió Publicidad y Márquetin en la Universidad Pontificia de Salamanca y en enero de 2018 entró a trabajar en el Real Madrid para editar vídeos.

“Y no hubiese dejado ese trabajo si no es por la oportunidad que me ha dado Twitch”, afirmó hace semanas en Colgados del Aro, el programa producido por Endesa para Youtube, conducido por el exjugador reconvertido en presentador Juanma López Iturriaga, apoyado ahí por Antoni Daimiel, periodista de Movistar+ y la SER.

En Twitter, hace dos años, Elxokas anunció ese cambio laboral de otro modo.

“Voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme sólo a crear contenido en internet. La decisión está tomada. Llevo 15 meses seguidos trabajando 14, 15, 16 horas al día y no puedo más. Quiero dedicarme sólo a esto, mejorar y tener tiempo para subir más contenido. Lo hablamos a las 19:00 horas”, señaló el streamer lucense en un tuit publicado el 27 de marzo de 2019.

En Twitch, plataforma propiedad de Amazon dedicada a las transmisiones en vivo (streaming), Elxokas tiene 566.000 seguidores (contados ayer) y ofrece contenido casi a diario con esta frase de presentación que resume bien el verbo cómico que gasta: “Llevo 29 años haciendo el gilipollas y ahora lo hago también en internet”.

Nacido en 1991, el influencer gallego, criado en el mundo de los videojuegos, suma en su canal de Youtube 360.000 suscriptores (el vídeo más visto es uno a medias con el todopoderoso Ibai Llanos, clip con más de 830.000 visualizaciones).

En Twitter, acumula en 215.000 followers y en Instagram algo más de 87.000.

Tras cursar un máster en postproducción audiovisual, Elxokas, de estilo lenguaraz, ha ido creciendo en la industria del entretenimiento basado en los eSports y los juegos online, un entorno económico en ascenso donde Twitch está entre las plataformas líderes en la retransmisión de partidas de videojuegos pero sumando además contenido de otro tipo.

Elxokas cuenta con el patrocinio de Eneba, firma para comprar y vender juegos.

Y su cuenta para Twitter (@elxokas) lleva por nombre Lebron James (en mayúsculas) ya que admira al famoso jugador de baloncesto de Los Angeles Lakers, tan modesto (¡ehem¡) como... Elxokas.