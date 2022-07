Emotivo homenaje de Il Divo y Galicia al barítono Carlos Marín en el Coliseum

A CORUÑA. Il Divo y seguidores de toda Galicia rindieron este viernes un emotivo homenaje al barítono español Carlos Marín, fallecido a finales de 2021 a causa del covid-19, en el Coliseum de A Coruña. Sus tres compañeros, el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, subieron al escenario para recordar a quien aportó gran personalidad al grupo, con una voz única, inconfundible e irremplazable, Tras I’ll Be There, el trío presentó al artista invitado que está acompañando a Il Divo en esta gira homenaje a Carlos Marín. Se trata de Steven LaBrie. EL público no se cansó de aplaudir por la puesta en escena y el chorro de voz que distingue a Il Divo. Fue un espectáculo emocionante, a la vez que divertido, un homenaje más a quien forma ya parte de la historia de la música A.R.