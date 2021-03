“En África existe un total desconocimiento sobre el cuidado e importancia de los pies”

Si no recuerdo mal, nunca había oído que dos podólogas viajaran al continente africano en misión humanitaria. ¿Cómo se os ocurrió esta iniciativa que comenzasteis en Marruecos y que este año queréis ampliar a Camerún?

Siempre habíamos tenido ganas de participar en alguna iniciativa solidaria de carácter internacional. Ya cuando estábamos terminando los últimos años de carrera, se nos ocurrió investigar más a fondo en qué proyectos sanitarios podríamos participar con nuestros conocimientos, y fue así como comenzamos a trabajar en Marruecos en colaboración con otra asociación. Fue empezar de cero en un lugar donde nunca antes se había prestado atención podológica, así que el abanico de actuación fue muy amplio.

En 2020, en pleno confinamiento y al tener más horas disponibles para pensar, el proyecto de fundar una asociación propia para realizar acciones humanitarias, comenzó a coger forma. Y es así como surge la asociación Equipo Nómada. Con ella, queremos llegar a actuar en el mayor número de zonas desfavorecidas que lo precisen (además de Marruecos), y es así como nos pusimos manos a la obra para poder empezar a colaborar también con Camerún.

Me gustaría destacar que Equipo Nómada lo formamos cinco mujeres de distintas especialidades sanitarias, somos una agrupación multidisciplinar. Nuestro principal objetivo es ayudar en todos los ámbitos de la salud posibles.

Habéis creado la ONG Equipo Nómada. Eso significa que el voluntariado os aporta muchísimo... ¿pero os daba un poco de miedo al principio?

La primera vez que participamos en una acción sociosanitaria de este tipo sí que íbamos con los nervios a flor de piel. Más que nada, por no saber a ciencia cierta si podríamos llegar a cumplir todos los objetivos propuestos en la región de ayuda. Una vez in situ y conociendo cómo funciona la cooperación internacional, fuimos conscientes de que cada proyecto es una carrera de fondo en la que se van dando pasitos poco a poco, y que lo principal es ser constante en el día a día.

A nivel cultural y social, miedo no teníamos ninguno. Toda la gente del lugar fue amable, respetuosa y agradecida con nuestro trabajo y estancia (tanto pacientes, como familias y compañeros de trabajo). Al llegar, te hacen sentir uno más de la familia,

¿Existe en el continente africano conciencia sobre el cuidado podológico?

Existe muy poco conocimiento acerca del cuidado podológico. La podología (al igual que otras muchas ramas médicas), todavía no es una especialidad de por sí en el continente. Por lo tanto, la gente no tiene de referencia a un profesional del pie al que acudir cuando existe un problema o del cual seguir sus consejos. Si a todo ello le sumamos los bajos recursos de gran parte de la población, y la dificultad de acudir a un centro sanitario cuando es necesario... tenemos todos los ingredientes perfectos para que exista un total desconocimiento sobre el cuidado e importancia de los pies.

De todos modos, parece que nosotros solo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena. ¿Los gallegos nos cuidamos los pies?

“Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”. Efectivamente, no es necesario cruzar al continente africano para ver que hoy en día, en la mayoría de países avanzados, existe un gran desconocimiento sobre el trabajo y función del podólogo. En Galicia, todavía a estas alturas, nos encontramos en consulta a pacientes que nunca antes habían acudido a realizar una valoración del pie, o que acuden a nosotros en el último momento cuando el dolor que manifiestan ya es insoportable. O también, hay muchos pacientes que acuden a las clínicas “porque se lo recomendó un conocido...”, pero vienen con incertidumbre, sin saber muy bien a qué tipo de profesional sanitario están acudiendo.

En el pensamiento de mucha gente, no existe una clara relación entre cuidado y revisiones del pie y acudir a un podólogo. Si lo comparamos por ejemplo con los profesionales de la odontología, hoy en día es impensable no acudir cada equis tiempo a hacer las revisiones pertinentes, o si presentamos algún problema en la boca, no dudamos en ponernos en sus manos para solucionarlo. Eso a día de hoy con el podólogo todavía no ocurre como hábito estándar.

Imagino que los problemas de pies en países como Marruecos son diferentes a los nuestros, ¿no? ¿Con qué os encontráis con más frecuencia?

Nos encontramos patologías de todo tipo en todas las franjas de edad. Pero sí que es cierto que las patologías más llamativas son las deformidades graves en niños como el pie zambo o el astrágalo vertical. Son patologías que, detectadas de manera precoz en el recién nacido y tratadas correctamente, se solucionan de manera adecuada en poco tiempo. Sin embargo, si no se tratan debidamente, son problemas de salud bastante graves que no permiten a los niños realizar una vida con normalidad (serán marginados socialmente en ámbitos como el del trabajo, los amigos, la escuela, etc).

He leído que el pie diabético es una patología que presentan entre un 5 y un 10 % de los casos que tratáis. Y puede traer consecuencias no deseables, ¿cierto?

La diabetes es responsable de altas tasas de mortalidad prematura y discapacidad, relacionadas en gran medida con las complicaciones degenerativas. Esto hace que el control y tratamiento de la enfermedad sea complejo y costoso para las instituciones y pacientes.

La cirugía podológica y otra serie de tratamientos del pie juegan un papel esencial en el manejo de esta patología. Diferentes estudios demuestran que la prevención de ulceración mediante cirugía preventiva minimiza los casos de ulceraciones en pacientes evitando complicaciones y amputaciones del miembro inferior.

¿Cómo responden las personas cuándo vais a tratarlas? ¿Se quedan sorprendidas? ¿Se asustan del instrumental?

En general, sí que cuando realizamos nuestras acciones observamos caras de asombro en la gente. Es normal, ya que en muchos casos es la primera vez que las personas se ponen en manos de un podólogo, y es la primera vez que se encuentran en una consulta de ese tipo. Pero nunca nos hemos encontrado con personas miedosas o asustadas. Más bien todo lo contrario, la actitud de los pacientes siempre es de agradecimiento.

Utilizar material esterilizado es fundamental y conlleva un coste. ¿Existe algún modo de ayudaros?

Ya no solo el material esterilizado, sino todos los materiales necesarios para nuestros proyectos conllevan un coste elevado. Cualquier acción de este calibre supone muchísimos gastos y trabajo de fondo de por sí hasta poder realizar el trabajo en el lugar.

Actualmente, estamos realizando una recogida de material sanitario. Pero, además de ello, en nuestro espacio web tenemos disponibles camisetas solidarias para colaborar con la causa, y también disponemos de una abierta una línea de donaciones para que la gente colabore con lo que pueda.