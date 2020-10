Su nombramiento como presidenta de Dircom se ha producido en un momento en que la comunicación (la buena comunicación) es más necesaria que nunca...

La comunicación siempre es necesaria, porque es una función estratégica de las organizaciones, ya que contribuye a su reputación. En las crisis, las empresas y las instituciones son más conscientes de esta necesidad, pero no debería ser considerada con una perspectiva coyuntural, sino estructural. En momentos de incertidumbre, la información veraz y rigurosa es más decisiva que nunca. Y en ella se tienen que basar las conversaciones con todos los grupos de interés.

¿De qué manera piensa poner en valor con su junta directiva la importancia de la comunicación?

El grupo de profesionales que formamos la nueva junta directiva de Dircom Galicia compartimos que hay que seguir elevando la función del director de Comunicación.

La comunicación tiene que ser considerada como una dirección estratégica y para ello tiene que estar dotada de los recursos necesarios para poder cumplir su misión. En Galicia tenemos excelentes profesionales con el perfil que necesitan las empresas y que reúnen las condiciones para sentarse en los comités de dirección. Tenemos que seguir predicando, convenciendo y demostrando con hechos y métricas que las organizaciones no pueden sobrevivir sin una estrategia profesional de comunicación.

Me gustaría saber qué tienen en común los miembros de su equipo, que pertenecen a empresas muy variadas.

Compartimos un proyecto, una visión, un gran compromiso con nuestra profesión, la pasión por la comunicación y la convicción de que es una herramienta vital para transformar la sociedad en sus diferentes vertientes.

Somos inconformistas y queremos estar muy cerca de los socios para conocer sus inquietudes y responder a ellas con acciones de networking, relaciones institucionales y formación. Nos une la profesión, nos reúne Dircom y nos reta estar a la altura de las expectativas de los socios. Posiblemente en muchas cosas no pensamos todos los socios igual, pero seguro que queremos lo mismo.

¿Qué me puede contar del proyecto Delegación Dircom Noroeste, donde Galicia tendría un gran protagonismo?

La Asociación de Directivos de Comunicación de España, Dircom, al contrario que en Galicia y en otras muchas comunidades autónomas, todavía no tiene delegación en Asturias, por lo que queremos crearla y aprovechar sinergias con Galicia, poniendo en marcha Dircom Noroeste, reuniendo a los mejores profesionales de la comunicación de Galicia y Asturias. La función de comunicación está globalizada, no entiende de fronteras. El protagonismo debe ser de los socios, sin importar el lugar donde estén. Cuanta más variedad y más seamos, más enriquecedor será para todos.

Ha ganado un premio plata en la categoría Mujer del Año en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas en los Stevie Awards americanos en su edición de 2020. Se ha convertido en la única mujer española galardonada a título individual. ¿Cómo se siente?

Me siento muy orgullosa de que unos premios internacionales pongan en valor mi carrera profesional, pero sobre todo en que con este reconocimiento esté ayudando a dar visibilidad a la calidad de profesionales en el ámbito de la comunicación que hay en España. Además, ser la única mujer española galardonada a título individual me anima a seguir luchando por visibilizar el papel de las mujeres en el mundo empresarial y sobre todo en puestos de dirección en los que, aunque cada vez estamos más presentes, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

¿Qué piensa de la estrategia que se ha adoptado ante la crisis del covid-19?

A nivel comunicativo, es el momento de luchar contra la pandemia, velando por una información rigurosa y contextualizada, sin bulos, ni fake news y priorizar los mensajes en torno a la salud y seguridad de las personas. Esa tiene que ser la estrategia correcta, tanto dentro de las organizaciones como desde las distintas administraciones.

¿Podemos hablar de varios ingredientes que sí o sí tiene que llevar cualquier planteamiento de comunicación en una crisis?

En una crisis es esencial que los mensajes sean claros, concisos y fáciles de entender, que los portavoces sean profesionales, que sepan responder a las necesidades de los medios de comunicación y, por supuesto, que las organizaciones sean ágiles y transparentes a la hora de dar esa información.

Cómo completaría esta frase: “Para mí, ser periodista es...”.

Gabriel García Márquez la completó diciendo “... el mejor oficio del mundo”. Yo diría: “... es estar comprometido con la verdad”. Periodismo y comunicación son funciones distintas, pero no son dos bandos opuestos, son dos profesiones imprescindibles en esta sociedad tan cambiante en la que vivimos.

¿Y es el mejor oficio del mundo?

Yo diría que es un oficio más necesario que nunca. Cuantos más bulos y más fake news, más necesarios son los medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión, analizar los acontecimientos y ser generadores de opinión. Por desgracia, los periodistas no pasan por su mejor momento, entre otros asuntos por las continuas crisis económicas y la irrupción de nuevos contenidos gratuitos como online.

¿Cree en el rigor, ética y transparencia? ¿Se aplican hoy en día, Tesa?

Para un director de comunicación creo que el rigor, la ética y la transparencia tienen que ser como el valor para un soldado. El director de comunicación debe ser el guardián de la verdad y de los valores de su compañía. El o la dircom tiene que defender la ética, está en sus manos gestionar la reputación de la organización, tanto interna como externamente, y para no perder la confianza de los diferentes públicos, hay que comunicar de forma honesta.

¿Por qué quiso ser periodista? ¿Se llevó alguna decepción cuando vio lo que era?

El periodismo se cruzó repentinamente en mi camino cuando tenía 16 años. Estaba convencida de estudiar Ingeniería Industrial igual que mi padre, hacía el entonces BUP por ciencias puras. Pero cosas del azar, conocí en una conferencia a una periodista de raza, Pilar Urbano, y me quedé tan impresionada con sus vivencias como una de las periodistas más importantes de la Transición española que dije: el periodismo es lo mío. Me lancé a la aventura y no me he arrepentido ni un solo día.

¿Se puede hacer buen periodismo desde un despacho?

Sí, se puede hacer un periodismo desde un despacho, pero es mucho más fácil hacer buen periodismo desde la calle, cerca de los hechos, viéndolos en directo, con los protagonistas. Como dice Bob Woodward, que destapó el Watergate con Carl Bernstein, “el periodismo requiere mucha energía”, y hay más energía en la calle que en la pantalla de un ordenador.