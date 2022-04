En su regreso al cine de los superhéroes, el actor Jared Leto se convierte en ‘Morbius, el Vampiro Viviente’

Una vez más, Marvel vuelve a trazar una fina línea entre el bien y el mal, entre el villano y el héroe. Este spin-off de Spiderman se centra en la vida de uno de los villanos más sanguinarios e importantes de la saga, Morbius. En su piel se pone el actor Jared Leto, que hace una vez más que dudemos entre si el ser un villano está a veces justificado por las vivencias por las que uno pasa a lo largo de su vida.

La verdadera identidad de Morbius es la de un exbioquímico galardonado, que está poseído de habilidades sobrehumanas vampíricas y rasgos físicos derivados de un experimento bioquímico fallido. El químico, interpretado por Leto, está enfermo y tiene como objetivo curar su raro trastorno sanguíneo y el de otros, que como él, lo padecen. El film presenta las constantes luchas con su personaje vampírico inhumano a las que el antihéroe se enfrenta en su día a día. Su insaciable ansia de sangre humana no le facilitan la tarea. El doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto desencadena una oscuridad en su interior. ¿Sucumbirá Morbius a sus misteriosas nuevas necesidades o se esforzará por curar su horrible condición?

Junto a Leto, Matt Smith es otro de los fichajes de la película, e interpretará al villano del film, Loxias Crown, amigo de Morbius, y con la misma enfermedad que el protagonista. Tyrese Gibson, al que hemos visto en la saga de Fast & Furious, interpretará a una agente del FBI encargada de investigar los asesinatos cometidos por Morbius y su sed de sangre. El director es Daniel Espinosa, realizador de películas como Life o El invitado.

‘Canallas’. En algún momento de la vida, cualquiera ha creado una realidad paralela para soportar la realidad. Lo que le sucede a uno de los principales protagonistas de la nueva película de Daniel Guzmán, Canallas. Joaquín González, que comparte nombre con su intérprete, es un empresario de éxito y se reencuentra con sus dos amigos Brujo y Luismi, interpretados por el propio cineasta y el gallego Luis Tosar, que siguen sin dar un palo al agua. Aunque la vida de González no es lo que parece. Sigue viviendo en casa de su madre Esther junto a su hermano Chema, soldado de wing-chung, y su hija Brenda, campeona de yo-yo.

Comedia de barrio dirigida al público más amplio, con elementos diferenciales que vuelve a caminar, como la anterior película del director, entre la realidad y la ficción.

‘The Beatles y la India’. El hoy periodista consagrado Ajoy Bose era un adolescente rebelde en Calcuta enamorado de los Beatles cuando llegaron a la India. Junto al investigador cultural Peter Compton, codirige esta película documental basada en su propio libro Across the Universe: The Beatles in India. Una obra que conmemora el 50 aniversario del histórico viaje del cuarteto de Liverpool a Rishikesh, que marcó un antes y un después en su forma de entender la música y la vida.

‘Get back’. El último trabajo cinematográfico del director británico Richard Lester es este documental en el que se recogen numerosas actuaciones musicales de la banda de Paul McCartney durante una gira mundial del legendario miembro de The Beatles. La película, en la que interviene la mujer del cantante Linda McCartney, contiene, además, material de archivo, fotografías y entrevistas.

‘Vaca’. Esta película es una iniciativa para tomar en consideración a las vacas. Acercarnos a ellas. Ver su belleza y el reto de su existencia. No de una forma romántica, sino de una forma realista. Es una película sobre el día a día de una vaca y un agradecimiento al enorme servicio que nos da. “Cuando miro a Luma, nuestra vaca, veo el mundo entero en ella”. Andrea Arnold nos sumerge en la trayectoria vital y la rutina de trabajo de una vaca en una explotación ganadera.

‘MASS’. Años después de que una tragedia indescriptible destrozara sus vidas, dos parejas de padres acuerdan hablar en privado para intentar seguir adelante y encontrar un camino de curación y redención. Son Jay (Jason Isaacs) y Gail (Martha Plimpton), los padres de una víctima de un tiroteo de instituto; y Richard (Reed Birney) y Linda (Ann Dowd), los padres del culpable de ese tiroteo, que también murió.

La cinta plantea muchas preguntas sobre la identidad estadounidense, sobre la violencia, sobre la culpa y la pérdida. Y retrata a cuatro personas enfrentadas por una tragedia y, al mismo tiempo, unidas por esa misma tragedia. Es una película difícil y dura, pero también es una experiencia catártica y una obra, a su manera, reconfortante. Fran Kranz se estrena en la dirección con un drama intenso, irrespirable y lleno de verdades sobre esa gran epidemia que vive EE UU con la violencia.

‘Para Chiara’. La última película de Jonas Carpignano (que cierra su trilogía calabresa, tras Mediterranea y A Ciambra) recoge los códigos más deslumbrantes y atractivos del cine de gangsters, pero pasados por un inusual tamiz: El del descubrimiento, por parte de la adolescente Chiara, de dieciséis años, de la verdadera profesión de su padre (es decir, como si viéramos Los Soprano desde la perspectiva de Meadow).