Encara o sector do turismo un ano moi esperanzado tras as magníficas cifras de 2021

Santiago. A Deputación de Ourense e o Clúster da Lousa de Galicia promoverán un innovador proxecto de turismo industrial nas explotacións da comarca de Valdeorras, onde a minaría ten unha forte pegada desde hai séculos e supón un sector clave tanto na economía ourensá como na galega.

Así o anunciou o presidente provincial, Manuel Baltar, tralo encontro que mantivo este martes co presidente do Clúster da Lousa, Víctor Cobo, e no que tamén participaron a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, e o xerente, Severino González.

A colaboración para desenvolver este proxecto de turismo industrial quedará reflectido nun convenio polo que a Deputación achegará ao clúster unha axuda de 30.000 euros. Ademais, a institución provincial asinará un segundo acordo para cooperar no financiamento das actividades da entidade este ano.

Trala reunión no Pazo Provincial, Manuel Baltar expresou a súa satisfacción por “renovar a estreita colaboración que mantemos co sector da lousa, tan importante para a nosa economía, e nomeadamente nun proxecto turístico no que a provincia ten moito que dicir, en particular no referido ás explotacións mineiras de Valdeorras”.

Baltar avanzou unha próxima visita para profundizar sobre o terreo no potencial da zona en turismo industrial.

En nome do Clúster da Lousa, Víctor Cobo agradeceu a disposición do presidente provincial “a seguir colaborando co sector”, no que insistiu Severino González. ecg