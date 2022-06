Es Decir, un medio “nada convencional” que ha cautivado a más de medio millón de internautas

Sheila Hernández (27 años) estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla. Tras un tiempo en el periodismo tradicional, se dio cuenta de que no era lo suyo y decidió crear Es Decir, un medio de comunicación para redes sociales. Dos años y medio después, su pequeño proyecto se ha convertido en el tercer periódico más seguido en Instagram solo por detrás de El País y El Mundo.

¿Cómo surgió Es Decir?

La idea de Es Decir surge en una clase de periodismo. Mi profesor nos mandó hacer un medio de nuestra localidad y me pareció muy guay hacer un medio enfocado en redes sociales. Dejé el tema aparcado ahí, terminé la carrera dos años después y al salir de la universidad me di la primera torta, me di cuenta de que para los jóvenes solo había trabajo pero como becario y mal pagado, así que abrí Es Decir en el salón de mi piso de estudiantes. Hice un debate con mis compañeros sobre cómo se iba a llamar y, como no parábamos de decir “es decir”, se quedó ese nombre.

Dio para mucho el piso de estudiantes ¿no?

Sí, dio para mucho. Al final, es muy importante rodearte de personas que te apoyen. En ese momento todo el mundo se volcó y me ayudó, puse una historia en Instagram y los seguidores enseguida empezaron a crecer muchísimo.

Para quien nunca haya entrado, ¿qué se va a encontrar en Es Decir?

Pues nunca se va a encontrar algo que espera. No es un medio convencional, la gente me dice muchas veces que no entiende que suba según qué cosas y yo les respondo que mi intención no es ser un medio serio o parecerme a cualquiera de ellos. Es Decir va tan bien porque no es lo típico, porque un día te puedes encontrar una ley desglosada, otro día te hablo de un caso de corrupción política y al siguiente explico algo que se ha hecho trending topic. No sé qué se va a encontrar la gente en Es Decir, pero si espera algo convencional no.

Eso es lo que marca la diferencia con otros medios...

¡Efectivamente! Tú sigues a otros medios y sabes más o menos lo que van a subir, con Es Decir nunca sabes lo que va a publicar porque muchas veces no lo sé ni yo. A mí no me gusta sobrecargar a la gente de información, así que intento combinar las cosas negativas que no paran de ocurrir con otras positivas que alegren a la gente. No todo lo que ocurre en el mundo es malo ¿no?

¿Qué fue lo más difícil al principio?

Todo... al final, tú sales de la carrera, pero no tienes ni idea de cómo desarrollarte como periodista. A la hora de redactar noticias, lo más difícil es obtener las fuentes por mí misma siendo una única persona.

Antes de dirigir Es Decir trabajaste en otros medios, ¿cómo es pasar de trabajar para un medio que te impone unos temas u otros a ser tu quién elige de qué escribe?

Trabajé en Diario de Almería y La Voz de Almería y poder escoger qué temas cubro es una de las principales ventajas. Al final, los medios de comunicación están sometidos a ciertos acuerdos, gente que invierte o que pone publicidad porque dependen de ellos. La libertad de poder levantarte una mañana y poder publicar cualquier cosa que pase en el mundo libremente es increíble. Para mí la principal ventaja de Es Decir es que puedo hablar de lo que quiero porque no debo nada a nadie.

Este proyecto nace de ver que el periodismo existente no era como esperabas. ¿Crees que las nuevas generaciones van a conseguir sacar el periodismo de la crisis en la que se encuentra?

Creo que las nuevas generaciones van a hacer otro tipo de periodismo, pero también creo que en la actualidad no se les deja hacer este tipo de periodismo. Te encuentras gente anclada y directores que no confían en la gente joven. La suerte es que formatos como TikTok están ayudando a que se confíe en los jóvenes, porque una persona que no la ha manejado o no sabe cómo funciona no puede llevarla.

Tienes una sección, “es cierto”, donde aclaras las dudas de la gente. ¿Crees que una de las principales trabas contra las que lucha el periodismo es la de las fake news? Desde luego y lo es por una mezcla entre que la gente no confía en los medios porque cree que mienten y que muchos se creen informaciones que dan personas ajenas al periodismo y que llevan al engaño. En esta sección me encuentro cientos de mensajes sobre el cáncer de Putin, que no hay fuentes oficiales que lo hayan confirmado todavía...

Otro de los apartado que tienes está dedicado a concienciar sobre temas como el bullying o el suicidio, ¿crees que los medios deben ayudar a educar a la población además de informar?

Rotundamente sí. Creo que los medios tienen que tener un papel fundamental en este tema. Siempre se suele decir que hay que silenciar esto para evitar el “efecto suicidio”, pero se ha demostrado que no se produce ningún efecto llamada. ¿Cómo se va a abordar un tema si no se habla de ello? Yo soy partidaria de que hay que visibilizarlo.

Por lo que he visto son historias reales de gente que te escribe, la gente tienes ganas de hablar ¿no?

La gente tiene ganas de hablar sobre eso, yo te puedo hablar del bullying con cifras, pero, al final, estas se quedan ahí. A la gente pueden llegar a asustarle los números, pero si a estos no les pones un testimonio yo creo que realmente no vamos a conseguir llegar a solucionar nada. Ya que es un medio leído principalmente por jóvenes, ¿qué mejor forma que esta de concienciar a las nuevas generaciones que hablándoles de estos temas?

Hablas de un medio formado, sobre todo, por jóvenes. ¿Crees que estos tienen tan pocas ganas de informarse como dicen?

Yo creo que hay de todo, gente que vive aislada y no quiere saber nada, y gente que ha estado al margen pero que gracias a Es Decir han descubierto una nueva forma de informarse que va más con ellos.

Todavía tienes 27 años, ¿te ves trabajando aquí toda la vida? ¿Crees que el periodismo de redes sociales tiene futuro?

Rotundamente sí. Las redes sociales mueven el mundo, pasamos gran parte del día en ellas y nos enteramos prácticamente de todo por internet. Creo que es un nuevo modelo dentro del periodismo muy instantáneo y muy fácil de llevar para las nuevas generaciones. No sé si van a cambiar el mundo, pero sí van a ser muy importantes en el futuro.

Más de 646.000 seguidores en tan solo dos años, ¿cuál es el próximo paso?

A nivel de metas tengo intentar hacer una revista de coleccionista anual que resuma las noticias más importantes del año, algo que me gustaría conseguir ya en 2022. Más a largo plazo me encantaría poder hacer una pequeña sede con un equipo formado por gente joven que pueda cobrar un sueldo digno.

PAULI GONZÁLEZ DÍAZ