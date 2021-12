Es importante vivir en el presente

¿Te das cuenta de que la mayor parte del tiempo te lo pasas viviendo entre las experiencias del pasado o imaginando las situaciones futuras que deseas?

Pero ¿dónde queda el presente? Parece ser que, en un día, pasamos solamente un 30 % del tiempo viviendo de forma plena en el momento presente.

Intenta durante un solo minuto permanecer consciente de cada instante, cada segundo estando aquí y ahora. Quizás descubras que no es tan fácil como pensabas en un principio.

Muchas veces he escuchado decir: seré feliz cuando consiga un buen trabajo, cuando tenga una pareja, una casa o tanto dinero en el banco... No es malo tener objetivos, todo lo contrario, el problema surge cuando la persona piensa que todo depende de conseguir sus objetivos marcados.

No tiene nada de malo recordar momentos felices vividos en el pasado, el problema está más bien, cuando no conseguimos vivir felices en el presente.

¿Por qué es tan importante vivir el momento presente?

El presente tiene algo que no tiene ni el pasado ni el futuro, es la única realidad que existe. El pasado se quedó atrás y no va a volver nunca, y el futuro no existe, es incierto, está por llegar.

Vivir en el presente implica aceptar todo lo bueno o malo que nos ocurra. Reconocer nuestras emociones y sentimientos y aceptarlos tal y como son. De esa manera aprenderemos a disfrutar con consciencia e ilusión de todo lo que nos pase en la vida.

Cuando eres capaz de reconocer tus emociones, de que estas triste o angustiado por experiencias del pasado o sientes miedo o ansiedad por el futuro, has dado el primer paso para superarlas.

Quizás, cuando eras pequeño te decían que las emociones no se debían exteriorizar porque eso era de personas egoístas que solo pensaban en sí mismos.

No deberías intentar controlar las emociones. Esconderlas no es la solución, más bien todo lo contrario, solamente empeora el problema, al no descubrir el origen de este.

Las palabras carpe diem del latín, significan “Aprovecha el día y no confíes en mañana, vive el momento”. Este termino lo introdujo el poeta romano Horacio, con la finalidad de poner nuestra mente en el tiempo presente.

Claves para ayudarte a vivir en el momento presente:

Focalízate en todo aquello que te rodea que no es el problema

Perdónate a ti mismo por los errores cometidos y aprende de ellos

Deja atrás el pasado, no puedes cambiarlo

Practica la meditación

Escribe un nuevo capítulo de tu vida. Eres el guionista, actor y director de tu película.

Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.