Parece que cada vez hay más intolerancias a alimentos... “Es cierto, aunque también es verdad que muchas personas creen que son intolerantes a algún alimento y lo eliminan de su dieta, sin contar con un diagnóstico médico. Y muchas veces, luego no lo son. Tenemos que darnos cuenta de que con el cambio climático que estamos provocando es mucho más fácil la existencia de contaminantes en el aire, no solamente los que producen los coches, sino químicos, y todo esto se une a que tengamos más intolerancias que en el pasado. El cambio climático es el que está haciendo que las selvas retrocedan. Con lo cual muchos virus que estaban en animales que viven en la selva empiezan a trasladarse y tener más proximidad a los humanos y saltan a nosotros. De hecho, cuando acabe el COVID tendremos más epidemias de virus, a lo mejor menos mortíferas o no, pero es que el cambio climático es el que está provocando toda esta avalancha de problemas y estamos haciendo realmente muy poco contra él”.