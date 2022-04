“Es muy difícil crear un producto que pueda acercarse a ‘El hormiguero’

Chicho Ibáñez Serrador, su descubridor, decía: “Para comunicar hay que entretener, si se aburren, no comunicas”.

No estoy del todo de acuerdo, en el sentido de que muchas veces tú puedes comunicar bien y aburrir. Depende del interés que suscites. Los programas funcionan cuando mucha gente te presta atención y no funcionan cuando te prestan poca atención. Esto se descubre con el paso de los años.

Señora Roca, ¿en qué es como su apellido?

En que no me erosiono demasiado, es decir, mantengo a mi morfología bastante intacta e intento ser muy coherente con lo que pienso, con lo que hago y con lo que digo.

Ha confesado que “La Roca” es su programa soñado, ¿cuál sería la pesadilla de un formato de variedades?

Ninguna, cuando hago televisión siempre pienso en aquello que a mí me gusta como espectadora. En ese sentido, creo que “La Roca” tiene todos esos ingredientes. Evidentemente, en un programa en directo hay contratiempos, cosas que no llegan, la actualidad va marcando el ritmo y más cuando es tan cruda como la que hemos tenido desde hace semanas con la guerra de Ucrania. Resulta complicado sacar sonrisas y, aún así, lo intentamos.

¿Usted en qué trabaja cuando libra?

(Risas) Últimamente tengo la sensación de que no paro nunca de trabajar. He aprendido que cuando estás con una cosa no puedes pasar a la siguiente hasta que no termines la primera porque se pierde la ilusión. Cuando no tengo que hacer nada, intento eso, no hacer nada.

Cuando se está en nómina de “la tele abierta”, ¿a qué se cierra?

(Piensa) Me cierro a pocas cosas, pero es verdad que cuando tienes un compromiso profesional con alguien y te proponen otro proyecto pues quizá no puedes hacerlo en ese momento. Más que cerrarse, se abren muchas oportunidades porque estoy muy a gusto trabajando con este equipo. Antena 3 ha conseguido hacer una tele a base de constancia, de perseverancia y de creer en ella. Una televisión muy creativa, muy didáctica y muy entretenida al margen de los servicios informativos que son absolutamente intachables. Creo que ahora está recogiendo los frutos.

Según un estudio elaborado por Personality Media, Antena 3 es el canal preferido por los españoles, La 1 se concibe como la más respetuosa, mientras que en el lado opuesto se sitúa Telecinco. Usted que ha conquistado todas las cadenas, ¿cuál es su percepción?

Más que analizar las cadenas diría que cada televisión se dirige a un consumo diferente. Y, a partir de ahí, unas veces les va mejor a unos y otras veces a otros. Pienso que en todos los canales hay proyectos extraordinarios, pero también otros que no valen nada.

¿El declive de “Sálvame” es debido al desgaste del formato o a la ideologización de los contenidos?

Creo que tiene que ver con ciclos. Pasa siempre. Las modas y los gustos cambian. Llega un momento en el que “Sálvame” se ha desgastado. Tendrán que reinventarlo.

Entonces, ¿está en crisis la prensa rosa?

La prensa del corazón ya no existe. No es como antes que había noticias. Ahora, existe un universo de personajes de los cuales se alimenta una cadena y unos programas. Luego, hay actos sociales y una prensa social muy puntual.

El “late show” es un formato que no acaba de funcionar en España.

No estoy de acuerdo. Funciona por épocas. Recuerda “Esta noche cruzamos el Mississippi” o “Crónicas Marcianas”.

Sí, pero han pasado quince años y la franja de medianoche sigue vacía.

Cierto, de hecho, ahora mismo el “access” es la franja más codiciada de la televisión. Es muy difícil crear un producto que pueda acercarse a “El hormiguero”. A mí el “late” me gusta mucho, aunque como profesional te diré que más que una franja yo pido un contenido y un proyecto interesante. Puede ser que en estos quince años no se haya hecho bien.

Ha debutado en el teatro con la obra “La gran depresión”. Para su director, Félix Sabroso, es una crítica a la continua búsqueda de la felicidad en clave de humor. Haga una crítica en serio.

Tenemos que asumir que no podemos ser felices completamente. Cuando nos suceden cosas que nos descolocan, tenemos que asumirlas y aprender a convivir con ellas. Para mí es muy importante tener un sentido positivo y optimista de la vida, pero sin negar las cosas que suceden a tu alrededor cuando tienes un mal día.

¿Qué es lo más raro que ha visto hacer entre el público mientras actúa?

No lo sé porque yo no miro al público (risas). Intento nublar la vista. o dirigirla siempre hacia los focos. Es terrible cuando suena el móvil. A nosotros nos pasó en el estreno y lo que hice, en ese momento, fue introducirlo dentro del texto.

Lleva representando “La gran depresión” desde hace más de un año. ¿Vendrá a Galicia?

Nos encantaría. Tenemos un montón de peticiones y si no hemos ido antes a Galicia ha sido por una cuestión de agenda. Cuando terminemos en Madrid, a finales de mayo, pararemos por salud mental. Es un esfuerzo muy gordo y ojalá podamos ir pronto a Galicia. En septiembre retomaremos de nuevo. Este verano vamos a hacer una excepción en San Sebastián. Creo que son cuatro o cinco funciones en agosto.

En una ocasión comentó que le gustaría que la reina doña Letizia pisara “El hormiguero”, ¿qué pregunta tendría respuesta?

Considero que cuando se le pregunta algo a alguien tiene que responder, como quiera, pero tiene que responder. La reina Letizia me parece una figura muy enigmática de la que conocemos muy poco y lo que trasciende no siempre es la mejor versión. Una entrevista desde el plano de la verdad y de la sinceridad beneficia a cualquiera. Además, creo que ella tiene que esforzarse mucho más para llegar a los mismos lugares respecto a la percepción de los demás.

Pablo Motos escribió en el prólogo de su libro “Sexualmente” lo siguiente: “Nuria es como los pimientos de Padrón: imprevisible”.

(Risas) Ya no me acordaba. Creo que sigo igual. Pablo es una persona que capta muy bien a la gente, la ve venir y si él me define así, soy así.

¿Se mete uno en apuros serios si opina de política?

No, yo creo que hay que opinar. La madurez te da esas cosas: decir lo que piensas sin ningún tipo de complejo. Puedes acertar o puedes equivocarte, pero es importante pronunciarte.

Hagamos la prueba: distribuya puestos para Feijóo, Sánchez, Díaz o Abascal en su programa “La Roca”.

(Risas) Sentaría a los cuatro en la mesa de entretenimiento, no en la de política, porque íbamos a divertirnos mucho con ellos.

Una más, cuando echa la vista atrás en su carrera, ¿qué ve?

Veo trabajo, esfuerzo, ilusión y experiencias maravillosas.