España registró el pasado año la segunda mayor caída de la esperanza de vida en la OCDE

···Los autores del informe subrayan que la epidemia ha perturbado la atención sanitaria pese a que en la mayor parte de los miembros de la OCDE la cobertura es universal. La detección del cáncer de mama se redujo en cinco puntos porcentuales en 2020. Los tiempos de espera para operaciones no urgentes se incrementaron en hasta 58 días para una de cadera y de 88 para otra de rodilla. Las consultas presenciales cayeron en siete de los ocho Estados , y en particular en Chile y en España, con bajas de hasta el 30 %. No obstante, se ha visto compensado en parte por las consultas a distancia.