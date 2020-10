Estrella Galicia, mejor activación de marca en los Iberian Festival Awards

La firma cervecera Estrella Galicia ha recibido el premio a la "Mejor Activación de Marca" de los Iberian Festival Awards 2020 gracias al proyecto #Daralata para la concienciación en el reciclaje de latas de bebidas, informa la compañía gallega.

Estrella Galicia y Cada Lata Cuenta se aliaron para la implantación de medidas en los cinco principales festivales de música que se celebraron en Galicia el año pasado para llevar a cabo "un verano musical más sostenible".

Aparte de este galardón, los Iberian Festival Awards entregaron varios premios más para dos festivales promovidos por la marca cervecera, el Resurrection Fest Estrella Galicia y del Sinsal Estrella Galicia.

El primero ha logrado los premios "Best Line-Up", "Best Live Performance" (Berri Txarrak) y "Best Festival Photo" (Daniel Cruz), mientras que el Sinsal se hizo con el premio a "Best Hosting and Reception".

A CORUÑA. EFE