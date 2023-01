Eugenia de York, hija del príncipe Andrés, anuncia su segundo embarazo

“Estamos muy emocionados de compartir que este verano habrá un nuevo miembro en nuestra familia”. Con este escueto mensaje y una preciosa imagen de su hijo August besando con ternura su incipiente barriguita, la princesa Eugenia de York, hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, ha anunciado que espera su segundo hijo junto a Jack Brooksbank.

Se trata de una publicación con la que ha confirmado su embarazo después de que todas las alarmas se encendiesen durante el concierto de villancicos organizado por la princesa de Gales en la abadía de Westminster a mediados del pasado mes de diciembre, cuando Eugenia no pudo disimular su silueta premamá con un abrigo de pata de gallo en tonos tierra. Sin embargo no ha sido hasta este martes, probablemente coincidiendo con el inicio del segundo trimestre de gestación –ya que como ha revelado dará a luz en verano– cuando la sobrina del rey Carlos III ha anunciado la feliz noticia, que supone una alegría para la familia real británica en un momento especialmente convulso por la publicación de las memorias del príncipe Harry. Casada con el empresario Jack Brooksbank desde octubre de 2018, la princesa Eugenia es madre de un niño, August, que en febrero cumplirá dos años. Como es tradicional en los Windsor, la pareja no ha desvelado el sexo del que será su segundo hijo. I.D.