Exposicións para ver si ou si na Cidade da Cultura no resto do 2021

A Cidade da Cultura contará este ano co programa de maior actividade expositiva no seu dez anos de historia. En concreto, acollerá en 2021 preto dunha vintena de mostras e intervencións artísticas, das que cinco serán proxectos de gran formato.

A nova programación foi presentada onte no propio Gaiás, da man da directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo, e do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que profundou nas principais accións e efemérides deste calendario expositivo. O primeiro destas grandes mostras será Galicia Futura, coa que se pechará a triloxía expositiva con motivo do Xacobeo 21 e que estará aberta desde o 21 de xullo ao 22 de xaneiro do vindeiro ano.

Trátase da terceira parte do proxecto iniciado con Galicia. Un Relato no Mundo e continuado con Galicia, de Nós a Nós, que se adentraban tanto no papel no exterior como nas orixes sobre a cultura galega e a forma de ser da súa xente. O próximo 18 de marzo inaugurarase Os brancos segredos do seu ventre que permanecerá aberta até o 5 de setembro deste ano. Comisariada por Bea Espejo, a mostra recolle fondos de arte contemporánea da colección da Fundación RAC.

O terceiro proxecto, Faraón Rei de Exipto, enmárcase na programación do Xacobeo 21 e contará con parte dos fondos do Museo Británico de Exiptoloxía, co apoio da Fundación La Caixa.

A exposición poderá visitarse entre o 26 de marzo e o 16 de agosto.

Doutra banda, Castelo Escultor, Ferro, Bronce, Arxila, versará sobre a obra do artista pontevedrés Jorge Castillo, e estará comisariada por Pilar Corredoira. Poderá visitarse entre o 21 de outubro e o 22 de marzo do 2022.

Por último, O camiño portugués: lembranzas de mar e pedra será unha gran exposición fotográfica sobre paisaxes, patrimonio, e instantáneas históricas dos fondos dos arquivos municipais de Oporto, Lisboa, ou o Centro Portugués de Fotografía.

PROGRAMA SIGNIFICATIVO A este cinco mostras uniranse outras de menor formato, a partir dos fondos propios cos que conta o Gaiás e que estarán vinculadas a diferentes efermérides, como a homenaxe a Xela Arias polo 17 de maio, o centenario de Emilia Pardo Bazán, o fenómeno Xacobeo ou a historia do ferrocarril.

A iso uniranse unha serie de intervencións artísticas para xerar un diálogo entre o recinto arquitectónico e o espazo natural no que se sitúa.

Rodríguez asegurou que 2021 será un ano “significativo” para o complexo do Gaiás, con preto dunha vintena de proxectos no propio museo (cinco), biblioteca (oito) e no Arquivo de Galicia, ademais de en o exterior.

“A programación máis significativa, ampla, potente, ao longo destes anos e que certifica a consolidación, o feito de que é xa un proxecto consolidado”, destacou.

As liñas prioritarias da Cidade da Cultura pasasen por potenciar a aposta polos medios dixitais para sacar e difundir contidos e produtos culturais, na liña do traballo de programas e visitas virtuais celebradas no recinto.