Fallece José Ramón Ónega, pluma mordaz y elegante de las miserias de los políticos

El director de la Casa de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, falleció ayer tras haber contraído el virus causante de la COVID-19, una infección que no logró superar. De hecho, en más de una ocasión confesó a su círculo más íntimo que nunca había vivido algo tan “dramático” como esta pandemia.

No conocía demasiado a don José Ramón Ónega, únicamente habíamos intercambiado correos electrónicos, aquellos que me enviaba cada semana cuando escribía su artículo de opinión en EL CORREO, dentro de su sección ‘Villa y Corte’.

Apasionado de la historia, era hermano del conocido periodista Fernando Ónega. Siempre correcto, cordial, cada viernes recibía un nuevo trabajo firmado por el gallego, que leía (al principio por obligación y luego por devoción) para luego montar la página que salía publicada cada domingo.

Sabía encumbrar como nadie a quien lo merecía (sí o sí, cada vez que tenía ocasión, nombraba a la admirada por muchos –también por nosotros– Ana Pastor), pero si tenía que ser duro con algún político, su estilo mordaz era capaz de herir sin necesidad de hacer sangre (me viene a la cabeza María Dolores de Cospedal o el mismísimo Pablo Iglesias)

Culto, muy culto, traía a los clásicos a la actualidad, a través de los cuales daba una lección magistral de saber ser y estar. Sus artículos eran fruto de un indiscutible talento y una sincera convicción moral. Y todo ello a pesar de que seguramente despertaba las objeciones de un buen número de críticos, pero... como dijo el poeta guerrero José Martí, padre de la independencia cubana: “Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque, el que enemigos no tenga, señal es que no tiene: ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que murmuren, ni bienes que se codicien, ni cosa buena que se envidie”.

Ayer mismo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a José Ramón Ónega como “el mejor embajador que pudo tener Galicia en Madrid”. Formaba parte, además, “de esa amplia legión de gallegos que supieron galleguizar Madrid”.

Convirtió la Casa de Galicia “en una casa con las puertas abiertas para la sociedad, la cultura o las empresas con raíces en nuestra tierra”.

“Deja una huella insustituible en la colectividad gallega en Madrid”, indicó el Club de Periodistas Gallegos en un tuit. “DEP. Su integridad, galleguismo, sentido del servicio público y honestidad deben servir de ejemplo para las jóvenes generaciones”.

Apreciaba a todos los gallegos y a los que, sin serlo, “aman nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro paisaje y nuestra hospitalidad. Aquí tienen su Casa”, decía, que ahora se queda un poco huérfana y muy vacía sin él.

Sigue la lucha. Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Y tristemente es así. Hace tan solo unos días, José Ramón Ónega y su mujer, doña María Esther Coladas-Guzmán González, –que también permanece ingresada en la Clínica Santa Elena– despidieron a su hijo mayor, Monchito, a la prematura edad de 52 años.

Desde EL CORREO, en esta jornada tan triste, enviamos nuestras condolencias a toda la familia y nuestros mejores deseos de recuperación a su viuda.