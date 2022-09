Fanzine Fest se consolida como referente en música electrónica

Fanzine Fest, el festival de música electrónica de vanguardia de referencia en el noroeste peninsular, regresará el próximo mes de diciembre a los escenarios coruñeses para situar a la ciudad como la capital de una experiencia sonora y visual única.

A Coruña celebrará seis jornadas repletas de música electrónica de vanguardia con la octava edición del festival que, un año más, reunirá a figuras destacadas de la música electrónica y artes visuales a nivel gallego, nacional e internacional. Los tickets para los espectáculos con entrada de pago ya están a la venta en a través de la página web oficial www.fanzinefest.com.

Distintas ubicaciones. Fanzine Fest se desarrollará en cinco localizaciones de la ciudad de A Coruña, con otros tantos escenarios. El de la jornada inaugural será, como es habitual en las últimas ediciones, el Planetario de la Casa de las Ciencias, que este año se convertirá en el escenario Planetario x WE. La plataforma de sustentabilidad ambiental WE Sustainability ejemplifica así su compromiso con el festival, que desde 2019 apuesta precisamente por la inclusión de actividades de cuidado y respeto del entorno de la mano del proyecto gallego.

En Planetario X WE, el lunes 5 de diciembre, el público asistente volverá a disfrutar de shows A/V y proyecciones inmersivas en formato full dome. El encargado de abrir la octava edición del festival será el productor gallego afincado en Barcelona, Andrés Satué con su proyecto de electrónica experimental Huma. En Fanzine Fest presentará un directo exclusivo con visuales del berlinés Urok.

Otra de las sedes del VIII Fanzine Fest será la Domus. Por un lado, el martes 6 acogerá la jornada FPS-BPM, la sección dedicada específicamente a la creación audiovisual y que cuenta con Juan Lesta y María Nuñez al frente. El ciclo, que este año celebra su tercera edición, contará con videoclips, videoarte y coloquios del audiovisual gallego y nacional con la intención de generar una visión 360º de la escena de la videocreación. La entrada será libre hasta completar aforo.

Más música. Al día siguiente, el miércoles 7, el auditorio del museo científico también será sede de la tercera jornada del festival, en la que el público disfrutará de dos live A/V: Frecuencias Ancestrales, de Beyond & Pedro Maia, en el que ambos artistas trabajan con el compositor mexicano Óscar Carrillo para revisar la música tradicional mexicana y compararla con la música avanzada del siglo XXI; y Ed is Dead (Edu Ostos), artista poliédrico que presentará en la Domus un live con su quinto y últimotrabajo: Global Sickness.

El jueves 8 de diciembre el festival vivirá una jornada singular: Fanzine Fest saldrá, por primera vez en su historia, a la calle. La plaza de Azcárraga será el epicentro del escenario Cidade Vella, una propuesta de programación al aire libre en la que habrá una sesión continuada de música con artistas de la escena local, como Isaac Peces, Edgar Carl, Dj Elektrógena, Pablo Ruizgalán y Liños o la madrileña afincada en Lugo Annie Hall; además de actividades y talleres para público de todas las edades. Y, sin salir del barrio, el viernes 9 por la tarde regresará otra de las iniciativas clásicas del festival: Fundación Luis Seoane x SON EG. El centro de arte contemporáneo acogerá, un año más, el escenario SON Estrella Galicia, con seis horas non-stop de vanguardia electrónica firmadas por el estadounidense Detroit in Effect y los gallegos Occy, Sergio Amaro y Roi. Ambas citas en la Ciudad Vieja serán de acceso libre.

último día. Finalmente el sábado 10 Fanzine Fest pondrá el broche de oro con su mítico maratón en la Sala O Túnel. Un cierre por todo lo alto, con nueve horas de música ininterrumpidas en la que se darán cita figuras imprescindibles de la escena gallega, nacional e internacional para que el público despida esta octava edición como se merece: bailando.

Por el escenario de O Túnel pasarán figuras como Reka, toda una referencia dentro de la escena internacional, o Truncate, artista clave en el desarrollo del género techno en EEUU. También estarán Acoustic Trauma o Komatssu, que presenta su live en A Coruña tras dos décadas de trayectoria; Death Whistle, que presentará un proyecto específico para la ocasión; Lefrenk & The Panic Room, que estrenarán live AV; o nombres como VJ Caskbel, Bombyx Blow & Baldo y Gnomalab.