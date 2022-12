Feijóo ‘carga’ contra el Gobierno pero rechaza una moción de censura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha hablado este viernes directamente de la moción de censura que le reclaman tanto Vox como Ciudadanos que presente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las reformas planteadas en el Código Penal y en el Consejo General del Poder Judicial, pero sí ha dejado claro que los populares estarán “muy atentos a si se produce algún movimiento” o acto de “valentía” en las filas socialistas.

Y es que, mientras el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos “conserva la mayoría parlamentaria” junto a sus socios, el jefe de la oposición aboga por ahora por “defender el Estado y la Constitución” a través de los recursos de inconstitucionalidad y pidiendo “amparo” a la Unión Europea. Además, ha vuelto a prometer que revertirá todas estas reformas si llega a La Moncloa.

Así lo hizo en un acto en Santiago para la presentación del libro A propósito de Feijóo, escrito por el politólogo y exvicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro Rivas y que aborda su trayectoria política. El prólogo de este trabajo corre a cargo del actual jefe del Gobierno gallego, Alfonso Rueda.

El líder del PP pronunció un demoledor discurso horas después de que tanto Vox como Ciudadanos –a los que se ha sumado la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo– le reclamasen un paso adelante y que presente una moción de censura ante las reformas del Código Penal que se tramitan en el Congreso, entre ellas la derogación del delito de sedición, y las rebajas de las mayorías exigidas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir los magistrados del Tribunal Constitucional.

Aunque no hizo alusión directa a si va a acceder a hacer algo que ya rechazó en anteriores ocasiones, el presidente del PP sí insistió en que observará las filas del PSOE. “Compartir hoy las siglas con Sánchez debe ser muy doloroso para cualquier socialista que tenga un mínimo de aprecio a su país. Además, si este socialista de verdad habla, puede acabar como Joaquín Leguina, expulsado del partido. Ojalá tuvieran la valentía de arrebatarle la mayoría parlamentaria, que no es, hoy por hoy, acorde con la mayoría social de nuestro país”, aseveró.

Todo ello porque, a su juicio, las reformas legales planteadas en las últimas semanas convierten a Sánchez, “sin ambages ni medias tintas”, en el “presidente más autoritario de la democracia española”.

UNA SITUACIÓN POLÍTICA “LAMENTABLE”. Feijóo cargó contra un Gobierno que llegaba para luchar contra la corrupción mientras ahora “da alas” a la corrupción y pone “alfombras rojas” a los políticos del ‘procés’ condenados por sedición, a lo que ha sumado las propuestas para rebajar las penas por malversación de fondos públicos –cuando no hay lucro personal– y el “cambio de las reglas de juego” del Poder Judicial y del TC. Tras afirmar que España no tiene ni “el Gobierno” ni “la política que merece”, reconoció que nunca estuvo “tan preocupado por el futuro de España como ahora”. “Ni la situación económica es aceptable, ni la situación social es buena, (...) ni hace falta que les diga que la situación política no es más que lamentable”, explicó.

Feijóo cargó, además, contra esa “minoría que está imponiendo su criterio e ideología al de la mayoría de españoles” y que busca “fracturar la unidad de la nación”. “No hay límites, cada escándalo histórico es superado por otro escándalo histórico mayor”, esgrimió, para posteriormente mencionar polémicas como las muertes en la valla de Melilla, la “chapuza legal” de la ley del ‘solo sí es sí’ y el nombramiento de “sus ministros y altos cargos en instituciones del Estado”.

“Y creen que todo ello se tapará con lo siguiente, y por supuesto descalificando a Feijóo. Pero no tapan nada, se quedan al descubierto como un Gobierno que, en lugar de resolver problemas, los crea”, insistió el presidente del PP.

UN GOBIERNO QUE “NO ES ÚTIL”. Ante este Ejecutivo que “no es útil para España y que requiere una mayoría” que sea “honesta”, el líder de la oposición garantizó que no se “desentendrá” de esta situación. Por eso, como anunció este mismo viernes en su cuenta de Twitter, solicitará “amparo” a la UE para proteger la “independencia” de los jueces, llevará las reformas al Constitucional y volverá a incluir en el Código Penal “todas las barreras que el Estado se ha dado para protegerse de planteamientos de fractura”.

Feijóo también lanzó la advertencia de que “la mentira pasa factura” en las urnas, al tiempo que se ha mostrado convencido de que “si este domingo fueran las elecciones”, habría “un cambio político” en España, tal y como señalan todas las encuestas “menos el CIS”, apostilló.

PRÓLOGO DE RUEDA. El análisis de la actualidad política colmó la mayor parte del discurso del ahora líder del PP en la presentación de un libro sobre su trayectoria política y su liderazgo. Alfonso Rueda, como autor del prólogo del libro de Barreiro Rivas, ensalzó la “humildad” de su jefe de filas de partido y garantizó que “le queda mucho camino todavía” para pasar “a la historia” como presidente del Gobierno de España.

Además, el actual titular de la Xunta aprovechó para cargar contra “todos esos ministros” que visitan Galicia a “contar mentiras” sobre el Gobierno gallego y sobre Feijóo, que en cambio es “la antítesis de Pedro Sánchez”. “Que no nos vengan a contar desde fuera cómo es Alberto”, les espetó, para seguidamente ensalzar su gestión al frente de la Comunidad que presidió durante 13 años.

El profesor Barreiro Rivas, que fue vicepresidente de la Xunta en los 80, ensalzó de Feijóo su liderazgo “construido sin prisa, sin pausa y subiendo todas las escaleras que hay que subir para llegar a La Moncloa”. “Le falta solo la última”, sentenció, con lo que arrancó el fuerte aplauso de todos los presentes. Explicó, además, que A propósito de Feijóo, escrito “en cuatro meses”, nace en un momento complicado “porque el contexto va cambiando”. No en vano, el politólogo señaló que el actual bloque de la investidura son un conjunto de partidos que “no comparten ideología” ni “país”, sino que “solo coinciden en la necesidad de poder”.