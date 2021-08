Fernando Alfaro: “España es el país donde los músicos estamos -están- peor considerados”

Lideró, Surfin’ Bichos, un grupo esencial en la transición del rock de los 80 en España al fenómeno “indie” que brotó en la siguiente década. Aquella banda incomprendida, que sirvió de referente para muchos músicos posteriores y que ha recogido más elogios y reconocimientos después de su disolución que los que acumuló durante su etapa en activo, estuvo a punto de ser telonera de Nirvana. Incluso la cartelería estaba ya preparada para lo que pudo ser un espaldarazo a una gloria que no llegó.

Fernando Alfaro (Albacete, 1964), una vez producida la escisión de Surfin’ Bichos, mantuvo su universo personal con Chucho, con el que firmó una de las obras maestras del pop rock español, Tejido de felicidad (1999) y publicó, en plena pandemia, el nuevo álbum, Corazón roto y brillante (2020) cuyo lanzamiento coincidió con la edición de su libro Pere y María, que conecta, aunque funciona de manera independiente, a los dos protagonistas del disco con una serie de relatos, uno por cada una de las canciones del LP.

Las vicisitudes provocadas por la COVID-19 frustraron una gira que recala en Galicia algo más de un mes después de actuar en el Atlantic Fest de Vilagarcía. Alfaro y sus compañeros regresan a Galicia este sábado como cabezas de cartel de la quinta edición del festival FaCeLa, que comienza hoy y se celebra en la explanada exterior del auditorio Gustavo Freire de Lugo.

Pasó el confinamiento en una casa de su familia, aislado, en el campo, después de una ruptura sentimental que dio origen a ‘Corazón roto y brillante’. ¿Cómo es su vida ahora mismo?

Justo estoy en plena mudanza para, después del retiro asceta, vivir en el centro de Albacete con bullicio. Y con nueva pareja.

De una separación se originaron sus últimas canciones publicadas. Y no es la primera vez que le sucede. ¿Motiva más el dolor que la felicidad?

También he publicado discos cuando he tenido estabilidad emocional con mis parejas.

Sí, de hecho, en mi opinión, su mejor trabajo, es ‘Tejido de felicidad’, que refleja una etapa muy luminosa de su vida

Sí, pero también con rincones oscuros. La estabilidad emocional y con una pareja siempre es relativa porque vivimos en un caos permanente. En el último disco, aunque es de ruptura, hay muchos momentos de luz. Caminamos ciegos a través del caos que es la vida. Siempre se hace mejor el camino de la mano de alguien. A mi las canciones me ayudan, al volcar emociones, a entender el mundo y ese recorrido vital. La filosofía, la religión y la política son herramientas de conocimiento que nos ayudan a explicar lo que en realidad es caos y depredación. Me he levantado filosófico (risas).

Santiago Auserón me comentaba el otro día que él seguirá haciendo canciones mientras viva, que no hay retirada para un músico

Los que tenemos la suerte de poder vivir solo de la música tenemos una profesión que no es un trabajo. No estás deseando jubilarte sino que es la forma que tenemos de vivir: hacer canciones y trasladarlas a los demás. Y mantengo esas ganas pese a que España es el país, de los que conozco, en el que los músicos estamos peor considerados. Dices que eres músico y es como si dices que eres camello o delincuente. En Europa, en Sudamérica, y sobre todo en Estados Unidos, eso no pasa.

¿Es disciplinado a la hora de componer, tiene rutinas?

La verdad es que no. Puedo pasar días sin coger la guitarra y después tener una actividad febril y no soltarla. Nick Cave comentaba que cumplía un horario, se sentaba unas horas al día al piano, pero yo no funciono así, voy más a impulsos.

Casi en paralelo a la salida de ‘Corazón roto y brillante’ publicó un libro de relatos, ‘Pere y María’, su debut literario. ¿Cómo fue la experiencia?

He disfrutado mucho, aunque con altibajos. Es muy desquiciante, pero satisfactorio. Los recursos que tienes para componer no sirven para escribir libros. Y, como soy autocrítico, como debe serlo todo creador artístico, veo claros los errores que tiene. Cuando das por cerrada una canción o un texto ya no hay vuelta atrás. Para escribir novelas sí es bueno tener una disciplina de horarios.

¿Es frustrante tener un disco nuevo y apenas haber podido presentarlo en directo por la situación que vivimos?

Sí, porque además la banda está muy compenetrada y había trabajado mucho en los ensayos de cara a la gira. Aunque no tenemos físicamente a Juan Carlos –miembro fundacional del grupo- por motivos laborales, notamos su presencia. En Lugo presentaremos parte de las canciones nuevas y nuestros “hits” bastardos.

Desde 2004 ha alternado los conciertos en solitario con los del grupo. ¿Qué ventajas tiene cada formato?

Un grupo es lo mejor, salvo que haya mal rollo con la gente, que, en ese caso, es lo más desaconsejable. Las vivencias son muy enriquecedoras. Para un músico de rock como yo, en general, siempre se funciona mejor con una banda. El formato acústico te da libertad, tanto a la hora de viajar como en el aspecto musical. Puedes improvisar más.

Su trayectoria tiene vinculaciones con Galicia. Por ejemplo, dos gallegos afincados en Madrid, están conectados con su etapa en Surfin’ Bichos. Servando Carballar les contrató para publicar su primer disco y el santiagués Rogelio Abraldes realizó un documental, ‘Buzos haciendo surf’, sobre la gira de reunión del grupo en 2006. ¿Tiene relación con músicos gallegos o admira a alguno?

Siempre fui fan de Siniestro Total. No les conozco personalmente, pero tenemos una cierta empatía mutua en las redes sociales. La relación con Galicia siempre ha sido muy especial. Tocamos más ahí con Surfin´ Bichos, o ahora con Chucho, que en La Mancha. Disfruto más ahora de las visitas, de los paisajes, de la comida que cuando era joven, que hacíamos unas rutas más del vicio. Fíjate que un manchego como José Luis Cuerda acabó su increíble y fértil trayectoria viviendo en Galicia. Hay una conexión gallego-manchega muy especial sobre la que un día escribiré un ensayo (risas).