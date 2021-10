Fotos ante un volcán y el cargante molusco cefalópodo

Mal que me pese, creo que voy a tener que dedicar un fin de semana de estos a sesión tele non stop viendo El juego del calamar. Más que nada para poder tener algo que decir cuando pongo un pie fuera de casa, porque últimamente no hay conversación en la que no salga esta serie surcoreana de trama sanguinolenta que plantea a sus protagonistas una sucesión de pruebas que en definitiva son versiones mortales de algunos de los pasatiempos más conocidos de los peques en el país asiático. A Netflix le ha reportado ya más de 780 millones de euros y a mí un hastío con el tema importante.

Que no digo yo que la ficción de marras, dirigida y escrita por Hwang Dong-hyuk, no se merezca el seguimiento y los elogios que está teniendo en todo el mundo, pero a mí tanto cefalópodo suelto me está saturando por momentos.

No sé si ver episodio tras episodio cómo se van matando 456 personas a base de pruebas mortales disfrazadas de juegos infantiles para llevarse una pasta me va a gustar, pero desde luego la moda chandalera que ha traído consigo me espanta. Que vamos a ver, tampoco es que me gustase el outfit pandémico del comfy y las confort zone de las tiendas y esas cosas, pero un poco más trabajado el estilismo sí que estaba.

Aún no tengo muy claro si marcas como Hunkemöller que los proponen como parte de su colección se han inspirado de verdad en la serie como dicen, o los tenían por ahí sueltos y han aprovechado la coyuntura para sacárselos de encima en un alarde de ingenio publicitario.

Que sí, que en enero se multiplicó la demanda de zapatillas de andar por casa y la ropa de algodón, y por aquel entonces, con más olas que iban y venían que las de la canción de A Rianxeira, se agotaban las pantuflas y no se vendían ni los stilettos ni los brilli brilli por mucho que los comerciantes se empeñasen, pero a estas alturas y con el ocio nocturno ganando horario y aforo, me da a mí que le vamos a dar la vuelta a la tortilla o a la empanada en un pispás.

ESO SÍ, LO DEL CALAMAR VA PARA LARGO, al menos hasta Carnaval, que por algo es un disfraz facilón hasta decir basta y apuesto a que muchos ya están pensando en guardar la sangre artificial que sobre de este halloween para la ocasión.

Lo que espero que se acaben antes son las polémicas en torno a la serie, algunas tan absurdas como si la pueden ver los niños o no, cuando viene perfectamente clasificada para mayores de 16 años. TV-MA (mature audiences) señores. ¿O es que a la gente la sacas de los antiguos dos rombos y ya no sabe mirar la edad recomendada que se indica?

Otra cosa es que a la recomendación se le haga caso o no. Pero como a tantas otras películas y programas que en mi opinión consume la audiencia infantil con el beneplácito o el desinterés de sus adultos.

Yo no digo que no haya que preocuparse en el ámbito escolar por el interés que demuestran los alumnos sobre esta serie, a todas luces violenta y que por lo visto muestra lo peor del ser humano, pero a la serie del calamar de marras entonces, sumémosle unos cuantos títulos más. Y después, seamos consecuentes y parémonos a pensar qué hacemos con el mando de la tele cuando sale cualquiera de esos programas y los niños están sentados enfrente de la pantalla.

POR CIERTO Y COMO CURIOSIDAD, la muñeca gigante que sale en la serie coreana puede visitarse, concretamente en un museo de carruajes de caballos llamado Macha Land, a unas tres horas en coche de Seúl, mientras que en el paso de peatones de un centro comercial de Manila se encuentra una réplica, puesta allí por Netflix a modo de promoción. La figura, por lo visto, se encarga de que los transeúntes no incumplan las señales de tráfico, ya que si un peatón intenta cruzar cuando no debe, se gira y lo intimida con sus ojos rojos. Y mira, visto así no sé si conseguirá resultados o no, pero un poco de miedito y de apuro sí que da.

DE HECHO, YO ME PENSARÍA LO DE PEDÍRSELA PRESTADA para ponerla en unos cuantos sitios. Ante el volcán de La Palma, sin ir más lejos, y que se encendiese cada vez que los turistas se hacen selfies posando con morritos LOL y los dedos puestos en señal V de Victoria, que para mí bien podría ser V de Vete a freír espárragos tú y tu foto, cuando la gente de la isla que no ha perdido su casa lleva un mes barriendo cenizas y respirando gases, pero bueno.

Es que he visto ya unas cuantas imágenes de estas en redes en los últimos días y me puede un poquito el tema. Porque para mí una cosa es inmortalizarse con el volcán (quién no lo haría si está por allí) y otra muy distinta hacer postureo con eso. Aplicable a quienes se hacen autofoto en lugares y momentos inapropiados, a veces incluso arriesgando la vida.

HALA, YA LO HE DICHO. Ahora ya puedo hablar de lo mucho que me gusta que se empiece a tomar en serio lo del desperdicio alimentario, o lo que me anima que los festivales sumen artistas internacionales, el Mad Cool sin ir más lejos, unos 32 más esta semana, entre ellos Florence + The Machine, Queens of the Stone Age, Haim o Glass Animals. También de lo feliz que me hace que vuelvan los eventos presenciales, como el Salón Gourmets de Madrid, donde tuvo lugar el Desafío XChef by 1906, uno de mis certámenes preferidos.

En esta edición con Diego Guerrero, Xosé Cannas, Manuel Domínguez y Ana Marcos como jurado, y con el chef Carles Ramon como ganador, con una receta que destacó por su orginalidad y sus buenas prácticas de sostenibilidad, muy presentes en la propuesta culinaria de su Besta Barcelona, el restaurante que abrió este mismo año junto a sus dos socios gallegos, el chef lucense Manu Núñez y el emprendedor compostelano Eduardo Armas, y que ya ha conseguido hacerse en unos meses su propio hueco en el universo gastro de la Ciudad Condal.

Conociéndolos ya están tardando en celebrarlo con una pulpada electrónica como las que organizaban en el Arume, que al fin y al cabo las sesiones dj y los octópodos á feira siguen combinando la mar de bien.