Galardón para ‘O pacto do letargo’ en la gala Paraugas

La obra de Miguelanxo Prado, O pacto do letargo, editada por Kiko da Silva desde la editorial Retranca, ha logrado el premio Paraugas de Mejor Libro Editado en la gala virtual desde la sede de Expourense realizada el viernes noche para dar las distinciones del Clúster de la Comunicación de Galicia.

Este galardón para el nuevo libro ilustrado del creador coruñés se impuso en la categoría de Impresión y Edición (un área denominada premios HP Indigo).

O pacto do Letargo. O tríscele roubado, fue mimado por Gráficas Anduriña (Poio- Pontevedr) en su labor conjunta con Da Silva, autor y profesor de cómic, además de colaborador de EL CORREO GALLEGO que firma la sección diaria de humor gráfico A silveira, y que así se expresaba ayer en Facebook su satisfacción ante este reconocimiento a una labor coral.

“Grazas a Gráficas Anduriña, por ser tan bos profesionais e facer realidade todas as miñas tolemias de deseño editorial. E grazas tamén a Miguelanxo Prado por confiar a súa nova BD (banda deseñada) a Retranca Editora e deixarse contaxiar por esta paixón miña por facer libros especiais”.

Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) comenzó su carrera a finales de los años 70 y con el paso de los años se ha convertido en uno de los autores europeos de mayor prestigio, alcanzando en 2013 el Premio Nacional del Cómic .

Por ello mismo, desde Retranca Editora han lanzado también una edición especial para coleccionistas de este exitoso O pacto do letargo.

En su mensaje online, Kiko da Silva, hace también extensivo su agradecimiento a la red de librerías que ante la actual crisis sociosanitaria sigue apostando por dar abrigo a la cultura.

“Moitísimas grazas tamén a todos os libreiros que apostaron por O pacto do letargo, antes incluso de que saíse á venta! Unha aposta feita co corazón, máis aínda nestos momentos tan difíciles que estamos vivindo. Estou moi contento porque este premio a unha BD feita en Galiza, editada e impresa en Pontevedra, é a mostra de que a Pandemia non vai poder coa cultura. Seguiremos facendo bos libros e apostando polas empresas e creadores/as galegas!!!”, concluye.

En ese apartado de los premios Paraugas para los finalistas al Mellor Libro Editado concurrieron a su vez en esta quinta edición: el catálogo de la exposición Pensar coas mans, una muestra realizada en la sede del Museo Gaiás en la Cidade de Cultura, trabajo hecho por la Agencia Gráfica – Desescribir que compitió con el citado volumen ganador y con Crecer co Mar, otro ejemplo de la labor de Gráficas Anduriña.

EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA Disponible igualmente en castellano da través de la editorial Norma, este libro de Miguelanxo Prado, presentado el pasado verano y con eco creciente, “es un thriller que esconde en sus páginas una profunda reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y sobre qué ocurre cuando la preservación del entorno entra en conflicto con la ambición desmedida de poder”, según detalla la nota de prensa difundida por Norma.

