Non regresa a España ata despois da morte do ditador, e faino sópara a rodaxe dunha película en Madrid no ano 1976. Se ben a súa chegada xerou moita expectación entre a poboación, o uso mediático do nome do seu pai non contribúen a que reenamore do país, e volta só unha vez antes da súa morte.

Casares, que adoptou a forma máis francesa do seu nome -Maria Casarès- axiña se converte nunha das actrices máis prolíficas e cotizadas do século XX do país galo. Tanto en cine coma en teatro, esta galega foi unha figura icónica no sector pola súa beleza, pero sobre todo polas súas inigualables dotes de interpretación.

A xa rebautizada como Bella Otero recorreu os escenarios de todo o mundo cos seus bailes e protagonizou obras de teatro e musicais cos máis respectados actores do momento. Con todo moitas veces da que foi a primeira artista española recoñecida internacionalmente só se comentan os seus amoríos, dos homes máis importantes do momento, e a súa sexualidade. Unha muller que deixou o pouco que lle quedaba- tiña un problema co xogo- ás persoas menos favorecidas de Valga.

No lugar de Paradela nacía un 1 de outubro aló polo ano 1842 a que sería unha das máis recoñecidas actrices do noso país veciño, Portugal. Segundo aparece no libro Manuela Lopez Rey, que narra parte da súa vida -ou do que se sabe dela- semella que cando non era máis que unha cativa de apenas cinco anos de idade, María Manuela Ramona Rey González sería dada en adopción a unha compañía dramática itinerante que a levaría a Lisboa, se ben non é doado dilucidar entre a fantasía e a realidade debido á falta de información contrastada.

O que sen dúbida é innegable é que, dende que Manuela comezou a actuar con só 14 anos - no Teatro do Salitre o 8 de decembro de 1856- o público foi quen de ver nela un ‘aquel’ especial. Dende entón, representaría numerorsas obras de teatro, triunfando en títulos como O filho do cego, A alegria traz o susto ou Os homens sérios,unha prolífica carreira que se viu truncada pola súa morte temperá, en 1866, de tifo.