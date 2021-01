Galicia busca inversiones para que la comunidad esté en vanguardia del 5G

Santiago. Telefónica logró superar sus planes iniciales de despliegue de 5G en Galicia y concluyó 2020 poniendo esta tecnología a disposición al 78 % de la población gallega.

129 municipios gallegos tienen ya desplegado al menos un nodo 5G, lo que significa que, desde finales del pasado año, más de 2.184.000 gallegos pueden acceder a este servicio si disponen de un terminal adecuado.

Por provincias, A Coruña tiene ya 51 ayuntamientos con nodos 5G de Telefónica, que dan servicio al 82 % de su población, mientras en 38 municipios de la provincia de Pontevedra se desplegaron nodos que dan cobertura al 85% de la población.

En la provincia de Ourense se desplegaron en 18 ayuntamientos, dando así servicio 5G al 57 % de la población, y en Lugo en 22 ayuntamientos, cubriendo al 62 % de la población.

Tal y como destacó el máximo responsable de Telefónica en Galicia y director de Administraciones Públicas del Territorio Norte, Manuel Ángel Alonso, durante un encuentro con medios de comunicación celebrado en octubre en Santiago, el encendido de 5G se suma a la “enorme capilaridad del LTE, 4G y 3G de Telefónica en Galicia, que se sitúa en el 99 % de la población.

En relación al tipo de tecnología 5G empleada, en esta primera fase se utilizan emplazamientos e infraestructuras actuales para lanzar la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone), y se desplegará la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible. redacción