“Galicia es el mundo”

Richy, me gustaría que nos hablaras de este proyecto tan maravilloso que has llevado a cabo con Enrique Heredia, el Negri, para la Fundación Atlético de Madrid y Cruz Roja, ‘Alegría de vivir’, que está despuntando.

Pues mira, el proyecto es una iniciativa fantástica a través de Miguel Ángel Gil, el consejero delegado del Atlético de Madrid y dueño del club –tenemos una amistad muy buena por su padre, en paz descanse, y sus hermanos–. Me llamó en su momento, cuando estaba el coronavirus en su momento más difícil y me comentó: “Mira, Richy, hay unos temas que están haciendo ahora Los Secretos y el Dúo Dinámico para recaudar fondos para la COVID-19. Como tú trabajas con todos los artistas y conoces a todo el mundo, me gustaría que hiciéramos algo para el Atlético de Madrid y para Cruz Roja”.

¿Y después?

Me fui a mi casa, me acosté en la cama y me puse a pensar. Y entonces recordé a uno de los artistas que más me habían llenado, junto a Camarón y Frank Sinatra, que es Michael Jackson – para mí ha sido y será el rey del pop–, que sacó un vídeo precioso que se llama We are the world, y que cantó con Bob Dylan, Paul McCartney, Barbra Streisand, o Elton John. Aquello fue un récord absoluto.

Cuarenta años después de esa canción, me dije: “Voy a intentar hacerlo con sesenta artistas”. No pretendía superarlo, lo que quería era apoyar y avanzar en este nuevo siglo. Y cuando me levanté pensé en Alegría de vivir, de Ray Heredia (1963-1991).

Entonces hablé con Enrique Heredia y me dijo: “Es un honor porque eso significa que vive otra vez este hombre. Te lo agradezco mucho”.

¿La grabación del vídeo cómo fue?

Estábamos en casa, nadie podía salir. Se hizo a través de un teléfono –yo llamaba a Paco León, a India Martínez, a Carlos Herrera o a Diego el Cigala y a todos–. Enrique Heredia fue el director musical y yo el director artístico y al final se hizo una obra maestra porque creo, bajo mi punto de vista, sin ánimo de nada, que este vídeo pasará a la historia.

Al final incluso me felicitó Miguel Ángel Gil, y por eso el secretario de la Cruz Roja me entregó recientemente un diploma.

Más que merecido. Es que es increíble que hayas conseguido movilizar a tantos artistas, deportistas, modelos... para esta campaña porque lo que está claro es que muestran su solidaridad, su generosidad, con todas las familias víctimas de COVID-19. No sé si has tenido alguna respuesta por parte de alguna persona que haya pasado por esta enfermedad.

La verdad, lo he hecho sin ánimo de lucro, con cariño y fe que tengo en Dios. Antes ya lo hice para fibrosis quística, parálisis cerebral, síndrome de Down o Unicef o el cáncer, y este año para la COVID-19 porque todos tenemos un bicho al lado nuestro, invisible, que no nos deja abrir los ojos, no nos deja respirar, no nos deja abrazarnos, no nos deja hacer la vida libre como Elsa, la leona en la selva.

Esto lo he hecho por y para toda la gente que ha fallecido y, sobre todo, para la gente mayor que necesita un apoyo de los médicos y dinero.

¿Podemos decir, Richy, que tienes amigos de todos los colores políticos, raza y condición?

Bueno, siempre he dicho que prefiero un amigo que un enemigo y que las malas lenguas siempre dicen lo que quieren. Y creo que el amigo es mucho más que el dinero.

Los tengo en todos los campos, pero como dijo Napoleón Bonaparte: “Lo importante es que hablen de ti, sea bien o mal, porque eso significa que existe tu nombre”.

Eso sí, pienso que tendré algún enemigo, como todos, pero no son malignos, son envidiosos y quieren hacer lo que haces tú y como no lo pueden hacer, pues hablan mal de ti o dicen cosas que no son las adecuadas o verídicas. Por eso yo me alimento de mis amigos.

Organizas eventos de muy alto nivel, tarea más complicada de lo que parece. ¿Cuál es el secreto para hacerlo bien y que la gente repita?

Pues mira, el secreto son tus genes y lo que te han enseñado tus padres: no fumar, no beber, no ir al baño, ser amigo de tus amigos, guardar secretos como El silencio de los corderos y, sobre todo, ser una persona honesta y transparente, como el agua limpia y clara, como el sol de la mañana. Así soy yo.

Me han dicho que solo tienes palabras bonitas para los demás, que no eres una persona que se dedique a criticar. Y en el mundo en que trabajas, eso no es fácil, porque quien más quien menos tiene sus peculiaridades y exigencias, supongo. No eres nada conflictivo.

Siempre digo que cuando una pareja regaña, tiene que ser inteligente uno de los dos, el que en ese momento se inspire más. y no seguir la línea de la guerra del otro. Te quitas de en medio, como dicen los toreros y ella o él se da cuenta de que está sola o solo. Así que en el momento en que se le pase la regla, como digo yo, al final se da cuenta de que han regañado para nada.

¿Para ti qué es la lealtad?, algo que parece que ya no se lleva.

Es ser tú y antes de que hurgues o tropieces con la misma piedra, como Adán y Eva, ten la tenacidad, la inteligencia, la personalidad y, sobre todo, no caigas en la tentación de nada. Porque las cosas que se hacen en el momento, igual que las tienes, se van. Hay una frase muy bonita de Pedro Ruiz que dice: “Se enciende la luz, están las moscas; se apaga, todas se van”.

Entonces hay que ser muy bondadoso y, sobre todo, ser amigo de verdad, que es lo que yo hago, porque no me gusta tener manchas negras en una parte, manchas que solamente he visto en 101 dálmatas. Prefiero tener la conciencia tranquila e ir por la vida por el camino recto y, sobre todo, tener la fe de Dios, pues es el Barbas el que me dirige y me da esa salud y esa manera de sobrevivir en esta vida tan difícil en estos momentos.

Imagino que hay mucho fanfarrón en tu mundo..., pero parece que tú sabes escoger muy bien.

Siempre lo he dicho, que la calidad no equivale a la cantidad, y la calidad humana de las personas se ve en el cara a cara, en cómo se expresa, cómo te mira, cómo piensa... Hueles a las personas, como hacen las hienas de la selva.

Lo demás es todo mentira, yo no me asusto porque vaya alguien de punta en blanco o tenga un coche aparatoso que no ha pagado... No me interesa eso, me interesa la verdad. Las personas que brillan con luz propia se apagan como una vela.

¿En el tú a tú, un famoso se llega a ver como una persona normal, con sus inseguridades, con sus carencias...? ¿Haces de psicólogo?

Un psicólogo está en una clínica y cobra por eso. Y eso no es verdad. La verdad es la que uno tiene cuando está en soledad, tú le acompañas y le transmites tranquilidad y cariño.

Desde luego, eres un tesoro para todos ellos.

Bueno, hasta hoy tengo el mismo número, porque el teléfono pesa mucho. Tengo amistades siempre, porque me gusta cuidarlas, me gusta cuidar su intimidad. No vendería mi piel por mil millones, porque el dinero igual que lo tienes se va y la amistad es para toda la vida

Y ya para terminar, ¿cómo te definirías, Richy?

Soy como esta frase que decía Jesús Mariñas: “Lo que más me gusta es trabajar y lo que menos me gusta es trabajar”. Cuando lo hago, doy el do de pecho. Me gusta no ser el mejor, pero sí estar entre los mejores, aunque eso lo tienen que decir los demás. Pero luego en mi vida privada, me gustan el campo, el flamenco, los toros, el cine, el fútbol, me gustan las mujeres –como a Julio Iglesias–, hacer deporte y, sobre todo, me encanta el colacao con las galletas que me tomo cada día. Soy una persona que tiene la mente de un chico cuando empieza con los botines de fútbol.

En esta vida lo que te da Dios es lo que tienes que aceptar y valorar, y de momento estoy feliz, a gusto, tranquilo. Y doy gracias a Dios por la salud y todo lo que tengo. Conocer a todos los artistas es un halago, porque las estrellas se ven y no se tocan, y yo he tenido la suerte de estar con todas ellas.

Aunque el titular me lo dijo ‘off de record’, me pidió que escogiera esa frase, pues Richy Castellanos tiene un gran y hermoso vínculo con Galicia. Para muestra, la foto.