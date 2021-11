Galicia Nomeada conta xa 160.000 topónimos na súa base de datos

A Coruña. A aplicación Galicia Nomeada incorporou este outono 160.000 microtopónimos recollidos entre os anos 2000 e 2011 de 184 concellos a través do Proxecto Toponimia de Galicia (PTG).

A plataforma impulsada pola Real Academia Galega e a Xunta de Galicia para recuperación dos nomes da terra xa incorporara o 60 % dos algo máis de 400.000 microtopónimos ao seu visor, pero os demais estaban pendentes de dixitalizar, xa que a recolleita de campo foi realizada naquel momento localizando os nomes á man en ortofotos aéreas impresas. A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia completou o proceso, subindo á mesma aplicación os 160.000 nomes restantes de montes, devesas, penedos, praias, fontes ou regatos, dispoñibles agora na Rede para toda a cidadanía.

O traballo de xeorreferenciación desta microtoponimia foi realizado nos últimos anos polo Instituto de Estudos do Territorio (IET), organismo cartográfico da Xunta de Galicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, con cargo ao proxecto europeo Geoarpad “Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal”.

No marco deste proxecto de dixitalización do patrimonio cultural colectivo tamén se crearon a propia aplicación colaborativa Galicia Nomeada e o portal para a difusión da Toponimia de Galicia. Con esta importante contribución, o proxecto toponímico da Real Academia Galega e do Goberno de Galicia xa suma máis de 500.000 topónimos xeorreferenciados para consulta e descarga libre.

Este conxunto, que constitúe un auténtico tesouro do patrimonio cultural inmaterial, é froito da unión das bases de datos do Proxecto Toponimia de Galicia, do Nomenclátor de Galicia e dos milleiros de topónimos que oa cidadanía galega, case o 60 %, foi achegando dende finais de 2019 a través da aplicación Galicia Nomeada.

O Instituto de Estudos do Territorio continúa a xeorrefencia nalgúns dos concellos nos que a recolleita se realizou con distintos métodos e empregando diferentes ferramentas, o que introduce unha dificultade na tarefa. A previsión é que no ano 2022 toda a microtoponimia recollida entre 2000 e 2011 quede, en definitiva, dispoñible en Galicia Nomeada. redacción