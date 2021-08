Gasto medio de 750 euros en la música de bodas españolas

La música siempre acompaña en los momentos más cruciales de la vida. Representa la banda sonora de todos los recuerdos que se generan cuando pasa el tiempo y solo quedan las imágenes que rememoran aquello que no se quiere olvidar.

Por eso, el día de la boda no podía ser menos. Los datos así lo confirman y es que según una encuesta realizada a más de 660 usuarios de la web Bodas.net , 8 de cada 10 parejas reconoce que la música es uno de los aspectos imprescindibles para su gran día.

El 73 % eligen los servicios de un DJ y de media gastan 750 euros en esta partida, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de Esade) y Google, lo que convierte a la música en un factor a tener en cuenta a la hora de organizar el enlace.

Pero, ¿cuál es el estilo y las canciones que marcan los momentos más legendarios de la boda?

Según la encuesta, en el 66 % de los casos es la pareja quien toma la decisión conjunta de las canciones que irán sonando a lo largo de la boda. El 21 % afirma que es uno de los dos quien se encarga de esta tarea y el 10 % se deja asesorar por el DJ y los invitados para añadir a esta lista de reproducción las canciones de moda y las preferidas de sus amigos y familiares, involucrándoles en una parte de la organización.

MIX DE CANCIONES. Aunque el 21 % de las parejas elige un mix de canciones con las que sorprender a los invitados, el vals nupcial sigue siendo una de las opciones favoritas por los y las enamoradas (9 %). Sin embargo, el 61 % de las parejas prefiere romper con lo tradicional y se decanta por bailar una canción especial para ellos. Perfect, de Ed Sheeran; Can’t help falling in love, de Elvis Presley, o The Power of love, de Céline Dion, están en la parte de arriba del ranking.

En un día tan especial, no pueden faltar canciones únicas, singulares y representativas de esa celebración, de la pareja y de las bodas en general.

LAS PREFERIDAS. Los protagonistas quieren que sus amigos y familiares se diviertan, disfruten y recuerden ese día como un gran día. Paquito el Chocolatero (17.5 %), Mi Gran Noche (10 %) y La Macarena (9.4 %) son las canciones que más suenan en la fiesta final de las bodas españolas, en la que en un 89 % de los casos es un DJ el encargado de animar la fiesta.

Conocidas por prácticamente todos y con un ritmo que invita a mover el esqueleto, estas canciones tienen los ingredientes indispensables para concluir un día lleno de emociones, amor y música.

Se elija las canciones que se elija, lo que está claro es que la música es protagonista indiscutible del gran día. Más allá de representar la banda sonora de un evento tan importante, con la música se evoca la personalidad, los gustos y el carácter de la pareja y resulta imprescindible hacer una buena selección para que transmita el mensaje que los enamorados desean, señala Bodas.net.