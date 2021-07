“Ha sido muy frustrante no tocar durante la pandemia”

Historias tristes con melodías bonitas, ideales para días “morriñentos”. En esa síntesis simplista se podría resumir parte del universo musical de The Jayhawks, estandartes del rock alternativo enraizado con el folk y la música country estadounidense. Surgidos en Minneapolis en 1984, el año en el que otro músico de la ciudad, Prince, se consagró mundialmente con el descomunal Purple rain, editaron su primer LP en 1986. Otros diez álbumes de estudio han ido apareciendo en estos últimos 35 años, el último de ellos XOXO, publicado en 2020 en plena pandemia y que presentarán este sábado en la explanada exterior del Pazo da Cultura de Pontevedra, en su única actuación en Galicia dentro de la gira que supone su retorno a los escenarios tras la crisis sanitaria mundial causada por la COVID-19.

En una entrevista concedida a EL CORREO GALLEGO, el bajista Marc Perlman ejerce de portavoz de sus compañeros para comentar sus sensaciones en la vuelta a la actividad después de estar parados desde marzo de 2020.

¿Cómo ha sido para el grupo este algo más de un año de pandemia?

Extraño, aunque introspectivo. Muy frustrante el no poder actuar ante nuestro público durante este tiempo.

Salvo algunos conciertos en ‘streaming’, estas serán vuestras primeras actuaciones desde marzo del año pasado. ¿Cómo pensáis que serán? ¿Distintas a las anteriores a la irrupción del coronavirus?

Lo averiguaremos al mismo tiempo que nuestro público. Las actuaciones en el País Vasco, Asturias y Galicia serán nuestras primeras tomas de contacto con el público.

¿Pero entienden que serán diferentes al tener al público sentado, distanciado y con mascarillas?

Sí. Pero para vivir en el norte de España hay que poder adaptarse y seguir disfrutando de la vida, ¿no?

Decidisteis editar ‘XOXO’, vuestro último disco, durante el confinamiento. Otros artistas prefirieron retrasar el lanzamiento de sus discos esperando mejores tiempos. ¿Qué os animó a publicarlo?

No le dimos importancia a si era el momento oportuno o no o pensando en las ventas. No creo que tenga una gran influencia en ese aspecto. Nuestros seguidores van a comprar el disco y sabemos que no les importa esperar el tiempo que sea necesario para vernos tocar esas canciones en vivo.

El diseño de la portada evoca tiempos pasados y cuenta con un toque retro. ¿Tiene algo que ver con la inspiración en algunos vinilos o influencias de artistas clásicos que se destila en las canciones de ‘XOXO’?

Es una pintura de un artista de Nueva York amigo nuestro que se llama Duncan Hannah, que también tiene una conexión con nuestro estado natal de Minnesota. Estamos encantados con que nos haya ofrecido y permitido usar su obra para la portada del álbum. Muestra una escena con la el grupo se siente identificado.

¿La principal novedad de ‘XOXO’ es que todos los componentes han tenido un protagonismo mayor que en trabajos anteriores?

Sí. Realmente no tiene sentido tener tres grandes cantantes y compositores y no dejar que todos canten como voces principales y contribuyan con canciones.

En cuanto al sonido y las letras, ¿en qué se diferencia este último disco de trabajos anteriores publicados por The Jayhawks?

Justo estuve escuchando hace poco algunos de nuestros discos y aunque todos ellos tienen canciones diferentes y de estilos variados, todos tienen puntos en común y suenan al mismo grupo.

¿Ha sido especialmente creativo el tiempo de encierro?

Gary ha publicado un LP al margen de The Jayhawks y yo estoy muy emocionado con el lanzamiento de mi primer álbum en solitario en 13 años. Se titula Jump for joy y es más mi visión personal del mundo, de que cuando nos ralentizamos podemos vivir mejor cada momento.

¿España es un país especial para vosotros? La gira empieza aquí, enlaza con Estados Unidos y tardaréis en regresar a Europa.

Sí, España es un lugar muy especial para nosotros. Hemos realizado giras por Europa desde principios de la década de los 90, pero no pudimos tocar por aquí hasta el año 2000. Y se consiguió romper esa barrera más por el deseo y la implicación de nuestros seguidores que por cuestiones relacionadas con la industria musical.

Justo en aquella gira de 2000 estuvisteis en A Coruña. Y no regresasteis por aquí hasta 2016, cuando actuasteis en Santiago de Compostela. ¿Tenéis algún recuerdo de vuestro paso por Galicia?

Por supuesto, nos impresionó la arquitectura tan fantástica que pudimos ver. Y lo cálida que es la gente. Tenemos muy buenos recuerdos de ambas ciudades. ¡Cuesta imaginar que han pasado ya más de 20 años desde aquel concierto en A Coruña!

¿Conocéis algo sobre la música española o gallega?

Empezamos escuchando a grupos de rock, pop y folk. Y flamenco cuando íbamos al sur. Pero a medida que fuimos recorriendo el país con nuestras giras, aprendimos lo diferente que es cada región musicalmente. Desde las gaitas celtas de Galicia a los instrumentos de percusión de Euskadi. Hay una gran variedad y mucha riqueza musical en España.