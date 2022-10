¿Habrá una nueva revolución en Irán?

Escribo este artículo partiendo de mi experiencia personal y de las informaciones que con dificultad se pueden obtener acerca de la situación real de Irán, con el propósito de que los lectores se puedan dar una idea de lo que realmente está pasando allí y puedan preguntarse si pudiese darse algún cambio dentro de un contexto internacional muy adverso. Cuando Irán ha pasado a ser un aliado y suministrador de petróleo para China y un vendedor de armas y un apoyo de Rusia en el contexto de la Guerra de Ucrania.

La mayor parte de los iranés que conozco son estudiantes que han participado en programas internacionales de intercambio, Y todos, absolutamente todos, tienen miedo a su gobierno. Hace unos años coincidimos un estudiante japonés, un turco, otro alemán, una estudiante iraní, y yo. Como le encanta hacer a sus compatriotas, nuestro amigo japonés hizo una foto, que colgó en las redes sociales. Unos días después llegó aterrorizada la chica iraní, porque, como en la foto aparecía sin velo, eso podría crearle problemas a su vuelta. Entendí muy bien su miedo porque es el mismo que en Afganistán se les tiene a los talibán.

Conocí también a un estudiante kurdo-iraní. Era una persona tranquila, que “no quería saber nada de política”. Pero, daba igual, porque como los demás estudiantes iraníes tenía miedo a ser perseguido por el régimen. Un día me dijo. “la triste verdad es que desgraciadamente han conseguido que nadie en mi país se pueda fiar de nadie, porque cualquiera puede ser un chivato del régimen y hacer que te detenga la policía político-religiosa, sacándote a golpes de tu propia casa”.

En los últimos años muchos iraníes están intentado huir del país con la ayuda de unas mafias, a las que prefieren pagar precios desorbitados, antes de continuar viviendo en un ambiente irrespirable. Conocí este año a un iraní que había conseguido un visado Schengen, válido para Europa. Pero quería llegar a Inglaterra, por ser ese el país en el que reside la mayor parte de la oposición al régimen, a los que se quería unir. Tenía ese visado, pero no el correspondiente para entrar en el Reino Unido. Lo que se le ocurrió entonces fue comprarle a la mafia un pasaporte falso a un precio disparatado. Con él estuvo en tránsito por España, pero el pasaporte fue detectado por la Policía Nacional, que lo arrestó por tener un pasaporte falso, lo que es evidentemente un delito.

Sin embargo, los últimos acontecimientos, desencadenados por el asesinato de Mahsa (Jina) Amini hace ya un mes, muestran que el miedo al régimen está comenzando a perder fuerza. Los jóvenes comienzan a tomar las calles, a pesar de la violenta represión gubernamental. Lo hacen con las manos vacías y entonando consignas contra el régimen. Son de orígenes sociales muy distintos y se manifiestan a la vez en muchas partes del país. Eso pasa en las calles, universidades, escuelas, fábricas, carreteras e incluso en las madrasas, o escuelas religiosas. Y esas protestas se hacen asumiendo unos riesgos muy elevados. Según IHRNGO, organización iraní por los derechos humanos, entre el inicio de las protestas y el 17 de octubre la cifra de muertos es al menos 215, 27 de ellos niños, aunque sea muy difícil de computar, debido a la censura de prensa y los continuos cortes de la red. Por eso el número de víctimas debe ser más elevado, teniendo en cuenta que hay zonas de las que no llega información al exterior.

El régimen ha desplegado sus unidades especiales por todo el país, incluyendo las escuelas infantiles- sobre todo femeninas-. Pero también ha utilizado a los movimientos políticos y terroristas que le son afines en el exterior, como lo es Hezbollah en el Líbano, o el Hashd al-Shaani en Irak, cuyos miembros han sido vistos en Irán reprimiendo las protestas junto a las fuerzas gubernamentales y paramilitares.

Pero lo que más me ha sorprendido al analizar cientos de videos y fotos es el rechazo de las mujeres hacia el poder, ya sean, o no, partidarias de la supresión del velo. Esto es fundamental, porque el régimen contrapone a “las mujeres musulmanas libres frente a las promiscuas” No tiene ningún éxito, porque mujeres de todos los grupos, llevando velo o no, gritan los mismos lemas, pidiendo libertad e igualdad de derechos para las ellas mismas. Lo que con este régimen jamás van a conseguir.

La lengua persa tiene una gran sensibilidad poética, que ahora utiliza para crear slogans. El primero fue del pueblo kurdo de Turquía: “Mujeres, vida y libertad”, que se ha hecho famoso en Irán y el resto del mundo. Pero han surgido también muchos lemas de movilización política: “Abajo Jamenei”;”Independencia, libertad y hijab opcional”; “Muerte al dictador”; “Muerte a Jamenei; “Fuera la República islámica, fuera la República islámica”. Todos ellos expresa el hastío total ante la corrupción generalizada reinante. Ya nadie se cree las promesas de reforma. Todo el mundo detesta a la Guardia Revolucionaria (IRGC) y los paramilitares Basijis, expresándolo en el grito común contra ellos y la policía, “sinvergüenzas”. Así llamaron también al embajador de Irán en Corea del Sur, cuando algunos iranés protestaron ante él por la brutalidad del régimen. Decenas de videos muestran a los agentes infiltrados golpeando a la gente en la calle, mientras gritan los manifestantes: “no os tenemos miedo, no os tenemos miedo, estamos unidos”.

Quizás uno de los acontecimientos más importantes fue el que los estudiantes y clérigos del Seminario De Qom escribiesen una carta al ayatola Sistani, que es un clérigo chiita no político que vive en Irak, y con el que se entrevistó el Papa Francisco hace un año. En ella le expresan su gran preocupación por todo lo que está pasando, y le piden que regrese a Teherán. Puede que esto no parezca importante, visto desde fuera, pero indica que hay ya un grupo de mulás que ven con gran disgusto el régimen totalmente corrupto de Jamenei.

Por otra parte Reza Pahlavi, hijo de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán, se ha solidarizado con la protesta y el pueblo de Irán, indicando que él no desea ningún protagonismo personal, y que lo único que quiere es un régimen secular y que el gobierno sea elegido por el pueblo de una forma limpia y sin trabas ni cortapisas; añadiendo que sería necesario un gobierno de transición en el que estuviese representada la totalidad del país. Se ha dirigido al ejército iraní, diciéndole: “a todos vosotros que vestís uniforme, sobre todo el del ejército de Irán, sabed que sois responsables de la defensa y la protección de vuestro pueblo”. “Poned fin ya al aparato represivo del régimen, por lo menos”. Sus palabras han tenido más eco de lo que pudiese parecer, porque hay grupos de personas que desearían la restauración de la monarquía constitucional.

Se ha redactado un manifiesto del movimiento “ Mujeres, vida y libertad”, que ha tenido una gran repercusión en la opinión pública y las redes sociales, que solo contiene 8 artículos:

1. Nuestro fin es establecer la “República de Irán”. Un estado laico que ampare la práctica de las diferentes regiones, de sus creencias y ritos, y cuya política exterior esté basada en la defensa del interés nacional.

2. Nuestra prioridad es la protección de los derechos de las mujeres. Lograr su equiparación legal en todos los terrenos, redactando para ello todas las nuevas leyes que sean necesarias.

3. Nuestra única línea roja es la defensa de la unidad nacional y territorial. Y demandamos que el gobierno de cada aldea, barrio, ciudad, provincia, y de todo el país sea responsabilidad de los residentes en cada uno de ellos, uno de cuyos deberes ha de ser la protección y defensa de nuestro patrimonio cultural y nacional.

4. Solo apoyaremos una transición pacífica, pero reconocemos el derecho a la legítima defensa ante la represión.

5. Creemos que el gobierno del pueblo debe establecerse mediante unas elecciones libres. Creemos que la mayoría no pueden conculcar los derechos de las minorías. Y pedimos que nuestra Constitución reconozca los derechos de reunión y asociación, que prohíba radicalmente la censura y reconozca los derechos humanos en toda su plenitud.

6. Nuestro propósito es que se logren: la igualdad de oportunidades, las libertades civiles, el derecho a una vida digna y a que las personas puedan ver cubiertas sus necesidades. Irán es patrimonio común del pueblo iraní, sin distinción de géneros, lenguas, afiliaciones étnicas, orientaciones sexuales, religiones, clases sociales, y por eso será obligación del estado impedir cualquier tipo de discriminación.

7. Nuestro fin es constituir un Gobierno de transición, con representantes que defiendan a “ las hijas de la Revolución”, y que esté formado por personas que compartan estos principios. Ese gobierno dictará una amnistía general, creará una comisión de investigación de las víctimas del régimen anterior, suprimirá el servicio militar y creará un ejército profesional no politizado. Y se comprometerá a llegar a un acuerdo internacional sobre las armas nucleares y a promover el desarrollo económico.

8. Recibiremos con los brazos abiertos a todos lo que se quieran integrar, aunque provengan del régimen anterior. Y para ese fin promulgamos este manifiesto para su mejora con quienes quieran aliarse con “ Mujeres, vida y libertad”.

¿Tendrá éxito la nueva Revolución? No lo sabemos porque no solo dependerá de su propia fuerza sino de una coyuntura internacional en la que quizás Europa y los EE. UU. deberían valorar lo que un nuevo Irán alejando del integrismo podría suponer en el nuevo orden internacional.