Para poder comprender a relevancia histórica que tivo Hildegart ao longo da súa curta vida, resulta imprescindible coñecer antes á súa nai, quen a criou, moldeou para ser una referente da época, e, finalmente, acabou coa súa vida.

Aló polo ano 1879, nacía en Ferrol Aurora Rodríguez Carballeira, no seo dunha cidade próspera e dunha familia ben posicionada. Seu pai, Francisco Rodríguez Arriola, era o Procurador dos Xulgados da Mariña, e súa nai Aurora Andrea Carballeira, filla dun mestre tallista. Con vinte anos de diferencia entre eles, a parella tivo cinco fillos, sendo Aurora a segunda maior.

A primoxénita do matrimonio tamén era una muller, Josefina, que xogou un rol fundamental no devir da vida da súa irmá pequena. Nova e solteira, Josefina protagonizou o maior escándalo no que se podía ver envolta unha muller naquela época: foi nai. Tivo un fillo no ano 1895 que quedou baixo a tutela dos avós, e que Aurora coidou e criou con esmero. Súa tía prestou especial atención á súa formación, en particular ao piano, un arte no que o cativo foi especialmente precoz.

Tanto foi así, que aquel rapaz brigantino acabou sendo un dos pianistas máis conmemorados de todo o país, Pepito Arriola, coñecido como o ‘Mozart español’. Algo que chamou a atención de súa nai, daquela en Madrid, que voltou por el para comezar unha andaina por Europa adiante co seu ‘fillo prodixio’.

Este foi un golpe moi duro para Aurora, que fixera do seu sobriño un proxecto persoal. Ademais, súa nai tamén decidiu marchar con Josefina, e Aurora ficou soa co seu pai.

Nos anos seguintes, sen chegar a esquecer a perda do seu sobriño, Aurora embarcouse nunha viaxe de descubrimento das correntes máis progresistas, da liberación do proletariado e da loita da muller. Pero tras a morte de seu pai, no 1914, que poñía freo ás súas ideas máis esperpénticas, esta moza ferrolana comezou outro “proxecto persoal” : ía ter unha filla, desta quenda asegurándose de que ninguén lla ía reclamar, e prepararíaa para conseguir todo o que ela ansiaba no mundo, a redención proletaria e da muller.

Se o puidera facer soa, seguro que o tivera feito, pero Aurora necesitaba un pai, e, a ser posible, un que non lle puidera sacar á nena. O escollido foi Alberto Pallás, mariño e sacerdote cunha ideoloxía progresista, polo que o 9 de decembro dese mesmo ano, nacía a súa filla, Hildegart Rodríguez Carballeira, en Madrid.