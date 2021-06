HM Hospitales logra mantener su ritmo de ingresos en el año de la pandemia

Madrid. La paralización de toda actividad no urgente durante el primer estado de alarma junto con la declaración de la sanidad privada como servicio esencial supusieron un durísimo golpe a la compañía que se vio incrementado por la no derivación de pacientes de la COVID-19.

Pese a la relevancia que tuvo el virus en la atención sanitaria, el esfuerzo en 2020 fue destinado a no desatender ninguna patología ni a ningún paciente, por ello no solo no pararon la actividad sino que aprovecharon para acometer mejoras que suponen un cambio cualitativo, afirmó Rafael Silva, director territorial en Galicia.

La Unidad de Anosmia y el refuerzo de la Unidad de Patología de la Voz del Hospital HM Rosaleda fueron fundamentales en el tratamiento de las consecuencias de la propia enfermedad como por el cambio de hábitos provocado por la pandemia.

En el caso de la maternidad HM Belén de A Coruña se realizaron obras en las que se invirtieron más de 1,1 millones de euros para renovar equipamientos, adaptar el centro a las nuevas necesidades asistenciales y mejorar la comodidad tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes.

Unos trabajos especialmente significativos en el área quirúrgica y obstétrica y en HM Fertility Center, cuya remodelación permitió ampliar al máximo el catálogo de técnicas disponibles.

El Hospital HM Modelo también siguió consolidándose como un referente en asistencia e innovación. En el año 2020 se incorporó un nuevo TAC de 128 cortes e imagen espectral que mejora notablemente el diagnóstico cardíaco y oncológico.

Y los Servicios de Urología y Medicina Nuclear comenzaron a aplicar, con gran éxito, dos tratamientos pioneros: uno para la hiperplasia benigna de próstata (HBP), a base de vapor de agua, que permite preservar la función sexual en el 95 % de los pacientes, y otro que anticipa la detección de recaídas en pacientes operados de cáncer de próstata.

Esta nueva herramienta diagnóstica se incorporó al arsenal farmacológico de HM CIOCC Galicia, el primer Cancer Center privado de la región cuya actividad no solo continuó durante este año sino que se intensificó con la participación en varios ensayos clínicos y la puesta en marcha de técnicas pioneras.