Homenaje a un padre, la libertad de prensa y a las mujeres que trabajan

En un momento en el que la política y los medios de comunicación están tan polarizados, a derechas e izquierdas, sorprende que una periodista reúna en un acto a dos alcaldes como el de Ferrol, Ángel Mato, del PSdeG, y Secundino García, del Bloque, y a dos exregidores de la ciudad departamental tan alejados ideológicamente como José Manuel Rey Varela, PP, y Jorge Suárez, de Esquerda Unida elegido dentro de las Mareas.

Eso lo hizo posible Patricia Hermida durante la presentación del libro Antonio. Diario do confinamento, que recopila las crónicas en clave personal que la periodista ferrolana publicó en las páginas de EL CORREO GALLEGO, donde colaboró 17 años, durante los momentos más duros de la pandemia. Un diario que empezó narrando las vicisitudes de una madre trabajadora con dos niños pequeños, Carolina y Antón, con las dificultades para teletrabajar y conciliar en el confinamiento, y que acabó convirtiéndose en un homenaje a su padre fallecido en esos momentos tan duros.

“Cada historia era acompañada cunha fotografía feita cos xoguetes dos pequenos: na que procuraba simbolizar esa vida pechados na casa. Pero co tempo apareceu a figura do meu pai, ingresado no hospital. E ao final o diario serviume como terapia, na que amosaba a importancia da súa figura para min. De xeito, o diario remata co seu falecemento”, recordó Patricia, quien visiblemente emocionada quiso agradecer “este regalo”, como calificó el libro, tanto al director de EL CORREO, José Manuel Rey, como a Julia Díaz, presidenta del Club de Prensa de Ferrol, y al alcalde Ángel Mato y la concejala Cristina Prados, ya que el volumen se editó con el apoyo del Concello.

El papel de la mujer trabajadora estuvo muy presente por los problemas que tiene, en pleno siglo XXI, tanto para progresar en sus trabajos como a la hora de conciliar, lo que debería abrir una reflexión más profunda sobre las responsabilidad y no limitarlas a la equidistancia.

La presentación de representantes de cuatro fuerzas políticas tan dispares sirvió a Patricia Hermida para destacar “que en EL CORREO tuve la mayor libertad que se puede tener”. “Se que algunos piensan que es un periódico conservador pero puedo decir que en 17 años nunca limitaron mi libertad y pude publicar sin ningún tipo de censuras”, añadió. Algo que también destacaron los políticos presentes al coincidir que en Patricia y las páginas de EL CORREO siempre tuvieron hueco para expresar sus opiniones.

El socialista Ángel Mato contó que en el peor momento de su carrera política, “cuando estaba solo”, Patricia Hermida “fue la única periodista que se preocupó por mí. Es algo que no olvidaré nunca y por eso hoy quise estar aquí con todos” y alabó “el trabajo bien hecho del que hace gala”. .

Julia Díaz destacó que “las crónicas del diario de Patricia en EL CORREO eran seguidas con un especial interés en Ferrol, primero en el periódico y después en las redes sociales. Despertaron tanto interés que nos hizo pensar que debíamos recopilarlas en un libro para dejar constancia”.

La concejala Cristina Prados hizo hincapié en “la doble vertiente que aborda Patricia en su diario: la de mujer trabajadora y la de periodista comprometida, demostrando una gran capacidad narrativa”.

José Antonio Pérez habló del cariño y la pasión con la que Patricia Hermida escribía sobre Ferrol, su valía profesional y la defensa a ultranza de los trabajadores del naval de la comarca. “Cualquier marrón que le encargabas lo convertía en una pieza única y estas crónicas del confinamiento son una buena prueba”, dijo. “Solo una periodista como ella es capaz de reunir a políticos de todos los colores” añadió.