Importante retorno grazas á filmación de ‘Argonautas’

A Coruña acolleu este venres a presentación da serie infantil en imaxe real Argonautas, coprodución da empresa galega Portocabo e Clan TVE que se filmará proximamente en Galicia con financiación do fondo de rodaxes do Hub Audiovisual da Xunta.

Trátase dun dos catro primeiros proxectos subvencionados a través deste programa, que a semana pasada abriu unha segunda convocatoria dotada con dous millóns de euros e que, en palabras do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade en funcións, Román Rodríguez“reforza a imaxe da nosa comunidade como plató de cinema e de televisión”, ademais de ter unha importante repercusión en termos económicos e de emprego para Galicia.

Rodríguez, que participou na presentación deste proxecto, referiuse tamén ás estimacións sobre o impacto destas rodaxes: ademais de Argonautas, as das series Rapa, tamén de Portocabo, e Hasta el cielo, de Vaca Films, e a da longametraxe 13 Exorcismos, de Bambú Producciones.

Segundo os primeiros datos arroxados por un estudo encargado á Universidade de Santiago de Compostela, o retorno económico directo e indirecto das catro filmacións superará os quince millóns de euros, cifra que vén confirmar o efecto multiplicador do investimento público na industria audiovisual galega, que neste caso sumou 1,3 millóns de euros en adxudicacións. En canto á capacidade de emprego, agárdanse 230 contratacións en termos equivalentes anuais.

No caso concreto de Argonautas, o responsable de Cultura do Goberno galego explicou que se calcula un impacto económico de 2,6 millóns de euros e a creación duns 40 postos de traballo a partir da subvención de 350.000 euros por medio do devandito fondo de rodaxes.

Laxe e a cidade da Coruña son as localizacións escollidas para o novo traballo da produtora Portocabo, á que Román Rodríguez lle agradeceu publicamente a súa aposta por rodar en Galicia desde unha perspectiva nacional e internacional coa que está “conquistando as principais plataformas de distribución e facéndoo, ademais, cun claro selo galego”, indicou.

Acompañaron o conselleiro na presentación o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; o CEO de Portocabo e produtor executivo de Argonautas, Alfonso Blanco, e o director de contidos infantís de RTVE e Clan TVE, Yago Fandiño, ademais dos representantes dos concellos nos que se levará a cabo esta rodaxe.

Tras a repercusión de series como The Avatars e Miracle Tunes, Portocabo alíase con Clan TVE para volver ao xénero coñecido internacionalmente como kids live action.

A historia xira arredor dun grupo de cinco amigos que vive un verán diferente e cheo de perigosas aventuras ao longo dos 20 episodios da serie, de 22 minutos cada un.

Os realizadores galegos Toño López e Lucía Estévez dirixirán esta proposta, para a que contan con José Rubio, Sara Gómez e Alexis Barroso a cargo dun guión que trae ao século XXI o espírito de clásicos da literatura e o cinema infantís e xuvenís, como El club de los cinco ou Los Goonies.

A posta en marcha do fondo de rodaxes supuxo o arranque en 2021 do Hub Audiovisual da Industria Cultural, un programa de apoio sen precedentes para acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais do sector en Galicia, que se traducirá nun investimento de 9,6 millóns ata 2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

E traballase no deseño da plataforma Galicia Film Office e noutras medidas para a industria cultural.