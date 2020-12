Inaugurouse o ferrolano Salón da Muller na Pintura

ARTE. A sala Carlos III do edificio de Herrerías de Ferrol alberga desde onte o XXXVII Salón da Muller na Pintura, que cada ano organiza a Sociedade Artística Ferrolá, dirixida polo recoñecido pintor Carlos Barcón, e que nesta ocasión inclúese, ademais, nos actos de celebración das vodas de ouro da entidade cultural.

A mostra reúne obras de preto de 50 artistas plásticas, entre eles Corín Cervera, que ademais é a comisaria da exposición.

O resto de participantes son: María Manuela -que acaba de recibir el premio Martín Códax, en este caso como reconocimiento a su trayectoria musical-, Lola Saavedra, Novais, Manoly Miraz, Francisca Bouza, Chechela, Esther Piñán, Rosa Fernández Salanova, Paloma Díaz-Castroverde, Carín Sanz, Eva Bergantiños, Julia Raindo, Montse Pernas, Ángela Vilariño, Mila Vázquez, Carolina Fernández, Sol Lamas, Pilar Alves, Carmen P. Alarcón, Carmen Pita, Pacucha Muiños, Fina Porta, Inés Sicre, Katy Martín, Pilar Criado, María Loureiro, Pilar Saavedra, Paula Aneiros, Mariluz Cabada, María Antonia Uceira, Mariluz Beceiro, Caila Chao, Hedi Ploegstra, María Chacón, Maribel Cabana, Elena Piñeiro, Pilar González-Santín, Loli Fernández, Marielvi Míguez, Puri Novo, Carmen Prado, Mariluz Cabada, Isabel Alonso, Rebeca Novo, Adolfina Mesa y Violeta Bernardo.

No acto inaugural ofreceuse un recital do pianista Varik Varela Rico, de 11 anos de idade, estudante do Conservatorio Xan Viaño de Ferrol e que foi o gañador do primeiro Certame Infantil do XI Concurso de Piano da SAF. ECG