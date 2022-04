Incorpóranse setecentas publicacións á Biblioteca Dixital de Galicia, Galiciana

···Do fondo Núñez de las Cuevas, especializado en cartografía e ciencias da terra, dixitalizáronse dous folletos editados na Guerra Civil polo bando republicano, con indicacións para os soldados sobre a interpretación de mapas e planos. Outro grupo constitúeno as guías turísticas de Galicia e folletos de festas, editados a principios do século XX e ilustrados con imaxes de artistas como Román Navarro ou Rafael Barros. Outros materiais gráficos obxecto de dixitalización foron 57 carteis do Depósito Legal custodiado na Biblioteca Pública da Coruña e do fondo de materiais especiais da de Galicia.