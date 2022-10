Irene Montero defendió la ley trans y el aborto frente a la enmienda de PP y Vox

La ministra de Igualdad, Irene Montero, instó este jueves a la mayoría feminista del Congreso a estar a la altura de los derechos del colectivo LGTBI y trans, para no ceder “ni un milímetro a los reaccionarios” y a la transfobia ni tampoco dejar “ni una puerta abierta al discurso de odio”.

Montero se expresaba de esta manera durante su intervención al inicio del debate sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley trans presentadas por PP y Vox, a los que advertía de que lo tienen perdido antes de empezar porque la mayoría de la Cámara Baja defiende que se convertirá en ley antes de final de año.

Una futura ley que contempla el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales, entre otras cosas.

“No tienen los votos porque somos más en la Cámara y en la sociedad que queremos que la ley trans sea ley”, subrayaba la ministra, que defendió que el Estado deje de tener una deuda pendiente con el colectivo para que las personas que lo forman puedan acompañar a sus parejas de la mano sin ser discriminadas por ello.

Y quiso empezar su intervención con unas palabras de recuerdo para Sonia Rescalvo, asesinada hace 31 años por “fascistas neonazis”: “En su memoria estamos aquí hoy”, señaló emocionada.

A su juicio, el debate no es si habrá ley o no, porque este año dijo, estará aprobada, y la pregunta es, afirmaba, si sus señorías están dispuestas a que el debate parlamentario de su tramitación esté libre de transfobia y lgtbifobia.

Por ello, buscó “la complicidad del feminismo” para estar a la altura del colectivo y discutir la norma de principio a fin, de expresar diferencias, pero sin ceder “ni un milímetro” a “los reaccionarios”, ni dejar “una sola puerta abierta al discurso del odio” o “a la comparsa de los bulos”.

A su juicio, son más las personas dispuestas a darlo todo por conquistar derechos, como les han enseñado sus madres y abuelas, las que están dispuestas a poner el cuerpo y mirar de frente “a las derechas” a las que, repitió, se las frenan con derechos.

Recordó que en 2019 la mayoría de la Cámara ya estuvo a favor del derecho a la libre determinación de género, incluido el PP, por eso preguntó a este grupo parlamentario qué ha cambiado desde entonces.

En opinión de la ministra lo que le ocurrió al PP, que presentó la enmienda a la totalidad para que el texto se a devuelto al Gobierno, es que está siendo “ideológicamente devorado por la extrema derecha”, que “necesita poner toda la carne en el asador” para frenar “el avance imparable del feminismo como proyecto de país”.

“¿Qué les ofrecen, que vivan escondidos, con miedo?” les espetaba la ministra a la bancada del PP sobre las personas trans y lgtbi, y añadiendo que tan importante es llenar la nevera como salir a un bar con amigos sin escuchar el grito de “maricón”.

“Defienden una forma de vida en la que mucha gente sufre”, insistía Montero a PP y Vox, y volvía a decir que éstos defiende una sociedad de privilegios para unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría.

Para Montero es urgente que el Estado reconozca a las personas trans sin que tengan la obligación de hormonarse ni de decir que están enfermas e incluir la educación sexual para que todos los niños y adolescentes sepan que ser una persona lgtbi es normal y que no tienen que pedir perdón por serlo.

“El BOE va a ser vuestro aliado”, ha dicho Montero dirigiéndose a la tribuna donde han acudido activistas en favor de la ley, a los que ha querido agradecer que hayan convertido “el dolor en resistencia” y “en alegre rebeldía”.

Aborto. Montero criticaba este jueves los vetos presentados por PP y Vox a la reforma de la ley del aborto y les aseguraba que con esta postura no reducen el número de interrupciones voluntarias de embarazo, sino que están defendiendo poner en riesgo la vida de las mujeres.

“¿Qué piensan que ocurre cuando un país no garantiza el derecho al aborto? ¿Creen que se deja de abortar? No. Prohibir o dificultar el derecho al aborto no hace que desaparezca, sino que pone en riesgo la vida de las mujeres”, subrayaba la ministra de Igualdad, que ha defendido en la tribuna del Congreso el proyecto para reformar la ley del aborto.

Durante su intervención, Montero cargaba duramente contra PP y Vox a quienes ha acusado de ir al Congreso a “defender el machismo” y querer controlar el cuerpo de las mujeres, que es la base sobre las que se sostiene la desigualdad. “Su objetivo es que las mujeres no podamos disfrutar libremente de la sexualidad”, aseveraba la ministra de Igualdad.

Se dirigió a los diputados del PP, a los que preguntó si lo que proponen es que las mujeres acudan a clínicas clandestinas que ponen en riesgo sus vidas y criticaba que consideren que una mujer de 16 años no tiene capacidad para interrumpir su embarazo pero sí para asumir de por vida la responsabilidad de ser madre.

“Nos quieren culpabilizadas, avergonzadas, y sin capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos”, denunciaba Montero que espetó: “las feministas somos más, van perdiendo, somos más las que nos queremos libres y dueñas de nuestros cuerpos”.