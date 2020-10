Isabel Coixet recoge la Espiga de Honor en el estreno de una Seminci marcada por los protocolos sanitarios y las restricciones horarias

Manuel García Solano. Valladolid. La 65 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) se inauguró esta tarde con la seguridad sanitaria como bandera y con horarios adaptados al toque de queda decretado en Castilla y León y que afectará a todo el desarrollo del festival, ya que se han tenido que reprogramar las funciones más tardías para que ninguna proyección finalice después de las 21.00 horas y haya margen para que público e invitados puedan estar a las 22.00 horas en sus domicilios y alojamientos. Ese trastoque horario también afectó a la gala de inauguración, una de las citas más relevantes de la Seminci, que tuvo que adelantarse y se celebró a una hora tan atípica como las 17.30 después del tradicional paseo por la alfombra verde del festival.

En la ceremonia inaugural se entregó la Espiga de Honor, en reconocimiento a su trayectoria artística, a Isabel Coixet, cuyo último largometraje “Nieva en Benidorm”, abrió, fuera de concurso, aunque dentro de la sección oficial, un certamen que durará hasta el próximo día 31. “He sido jurado, he dado charlas...ya no sabía que hacer para que me dieran la Espiga”, bromeó la directora barcelonesa, muy vinculada al festival. “Si hay un festival que respeta las normas es la Seminci”, dijo sobre el celo que está poniendo la organización en cumplir con todas las exigencias sanitarias para que el evento se pueda desarrollar, pese a todos los inconvenientes, en un año en el que muchas otras citas culturales han tenido que posponerse.

El lunes será homenajeada la actriz Charo López, que recibirá también la Espiga de Honor, y cuya carrera cinematográfica está muy ligada a Galicia, donde se rodaron dos de sus trabajos más recordados, “Los pazos de Ulloa” y “Los gozos y las sombras”, series de enorme éxito en la televisión de los años 80. También recibirán la misma distinción los cineastas Gracia Querejeta y Julio Medem y los actores María Galiana y Javier Cámara, estos cuatro en una ceremonia que tendrá lugar el martes.

En estos ocho días, con salas con aforos limitados al 30 por ciento de las butacas, se exhibirán 150 cintas -100 largos y 50 cortometrajes-, con una selección de títulos premiados en festivales como Berlín, Venecia o Sundance.

Las diferentes secciones competitivas -Oficial, Punto de Encuentro, Tiempo de Historia y Doc España- incluyen 90 estrenos, 29 de ellos a nivel internacional y 57 de ellos que se pueden ver por primera vez en España.

En la Sección Oficial, principal apartado competitivo, aparecen cuatro títulos preseleccionados en los premios European Film Awards: “Servants”, de Ivan Ostrochovsky; “Persian lessons”, de Vadim Perelman; “Un triomphe”, de Emmanuel Courcol, que clausurará el festival, y la producción franco-hispano-belga “Aurel”, una biografía animada del dibujante español Josep Bartolí, exiliado en Francia a raíz de la Guerra Civil. De los 16 títulos de la Sección Oficial, tres lo son fuera de competición.