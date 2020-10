Isabel Pintado homenaxea cunha mostra da súa obra á Xeración Nós

Santiago. Do 15 de outubro ao 6 de decembro, o Museo do Pobo Galego, que abríu as súas primeiras salas trala morte de Otero Pedrayo en 1976, celebra o centenario da Xeración Nós cunha mostra homenaxe de Isabel Pintado, que leva simbólicamente o título de Mar de libros.

Unha exposición patrocinada pola Consellería de Cultura ao abeiro das actividades programadas polo Xacobeo 2021, como “unha das iniciativas pensadas para conmemorar esta grande efeméride”, en palabras do titular deste departamento, Román Rodríguez.

Isabel Pintado pretende resaltar con esta nova exposición a inmensa riqueza cultural, artística e intelectual que representou para Galicia, España e o mundo a Xeración Nós. Esa Xeración pilotada, sobre todo, por homes como Losada Diéguez, Otero Pedrayo, Risco, Cuevillas e Castelao, que conectan -na súa opinión- coas vangardas dos anos vinte (a Arte Abstracta, o Surrealismo, Bauhaus...) como un motor para cambiar un mundo que non lles gusta e que acaba de saír dunha confrontación mundial.

De acordo con Castelao, Isabel Pintado cree que “o porvir da arte galega non está en traer de fora un estilo novo senón en crear nós mesmos o noso novo estilo”.

E aquí radica precisamente a súa proposta pictórica que ten, como elemento simbólico, o libro como elemento figurativo dos seus cadros abstractos en permanente contacto coa natureza.

Tanto é así que, para Antón Castro, comisario da mostra, Isabel Pintado integra “a iconografía dos seus libros, asimilados pola profundidade diluída da paisaxe, no amplo libro de poemas líricos ao que somete o seu proxecto expositivo como un todo, incluíndo os seus exquisitos libros de artista ou libros intervidos: un modelo que escenifica de maneira ideal, e en termos pictóricos, o debate entre natureza e cultura”.

Para o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi, a exposición de Isabel Pintado “ten para nós un valor engadido pois a nosa institución naceu coa vontade de ser herdeira daquel espírito e de continuar polo menos unha parte do labor iniciado hai cen anos”. P. L.B.