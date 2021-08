Iván Trujillo presidirá o xurado do Ourense Film Festival deste ano

Santiago. A 26ª edición do Ourense Film Festival (OUFF), a celebrar do próximo 24 de setembro ao 2 de outubro, organizada pola Fundación Carlos Velo coa colaboración principal da Deputación de Ourense, continúa a súa progresión co anuncio por parte da organización da aceptación do cineasta mexicano e actual director de TV UNAM, Iván Trujillo, como director do Xurado Internacional da Sección Oficial, despois da súa reunión en Madrid cunha delegación da Fundación, coa súa presidenta Carmen Leyte á fronte. Durante o citado encontro, trasladóuselle a Iván Trujillo a concesión da máxima distinción anual que concede a citada Fundación, Veliano de Honra, outorgada a quen mantivo relación co ilustre cineasta de Cartelle, do que Trujillo foi alumno e amigo distinguido. A concesión realizarase no marco do propio Ourense Film Festival e das súas características e desenvolvemento informarase proximamente. REDACCIÓN