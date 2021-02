Javi Maneiro, las bicicletas del querer

Al cruzar el puente que iba de los años 70 a los 80 usábamos bicis con sillín para dos, Javi Maneiro la GAC Crosetta y quien firma la Torrot MX. Quedaría hermoso decir que éramos menos egoístas que la rapazada actual, y por eso compartíamos el viaje sobre ruedas pero quizá fuera más la era comercial de días donde tocaba compartir... sí o sí.

La tele se veía en familia, en algunos hogares hasta en clan vecinal pero ya empezaban a llegar los televisores independentistas.

“La televisión que tuve en casa era una pequeñita en color, de culo, roja, que la trajo mi padre que trabajaba en la mercante y esa era la suerte que teníamos. De niño, contemos de diez años para atrás, me gustaban mucho Mazinger Z, era mi preferido, Willy Fog, Speedy Gonzales, Inspector Gadget y los Pitufos pero lo que más devoraba eran los cómics, los de Mortadelo y Filemón, Zipi y Zapa, Rompetechos, 13 Rue del Percebe... los cómics eran mi debilidad”, cuenta Javi, desde Ribeira.

Sagitario del 10 de diciembre, trataron de clavarle con puntas cuando era niño pero ni así estaba quieto, aunque los tebeos le calmaban a ratos. Era vivaracho de calle.

“Jugábamos al fútbol, al baloncesto y a hacer carreras con la bicicleta. Había dos marcas famosas la BH Bicicross y la GAC Crosetta, y yo tenía una Crosetta y hacíamos saltos por el monte”, cuenta a EL CORREO el hombre que salió de aquel niño fan de los coches, las motos y los aviones teledirigidos. Sin embargo, a ese chaval le iba enganchando el rock, la fiesta. El alma le ardía.

Se acuerda, “como si fuera hoy”, aclara, del día que, en casa de su abuela, mientras estaba “viendo el vídeo del Thriller de Michael Jackson”, llegó su padre con un Scalextric, cuando ya, más que dibujos, veía series, pero sin dejar atrás del todo al niño.

“Me encantaba MacGyver. Y me lo pasaba pipa con el El gran héroe americano, incluso me ponía una toalla al cuello e iba corriendo por ahí con el puño en alto. También me gustaban El Coche fantástico, Magnum, y no me perdía Mis terrores favoritos, de Chicho Ibáñez Serrador”.

De 1984 y 1988 a Javi le empezó a rugir más el sentido del oído que el de la vista con dos hechos cruciales.

“Llegó por primera vez una guitarra española a mis manos y ya no me perdía La bola de cristal”.

“Tampoco me perdía Un, dos, Tres ni el Supermartes de la TVG”, dice quien, llegados los años 90, consiguió mapas a pares para navegar con su vida hacia co(s)tas que muy pocos han hollado. Así, pasó de espectador a actor televisivo

“Aunque ya me pilló en la Universidad, veía siempre No te rías que es peor, incluso llegué a participar y gané. No gané el premio gordo, que creo que era un millón de pesetas pero gané dinero, un viaje al Caribe, una minicadena, un par de muñecas, un botijo y, la verdad, es que me lo pase genial con Marianico El Corto, Barragán y todo esta gente que me gustaba mogollón”, explica sobre el formato emitido por TVE de 1990 a 1995, periodo en que nacen Heredeiros da Crus.

Ese grupo de rock, icónico dentro de la música en gallego, duela a quien duela, tuvo/ tiene como cantante a Javi, de eternas gafas de sol, unos dicen que por chulería, otros para que no le nuble la fama pero algunos sabemos que es un gesto coqueto para que caigan en silencio y no se vean las lágrimas que a veces rasgan esta vida nuestra.

De la tele actual, a Javi le va el ocio en pareja ante las plataformas de streaming. Lo dice a su modo.

“Quién está enganchada a las series es mi mujer, yo voy a sentarme a su lado a ver lo que está mirando y me engancho a bastantes, como Vikingos, Versalles, Peaky Blinders, los Bridgerton, Troya... y la serie por excelencia, Fariña, la mejor”.

“Atracones nos damos los fines de semana. Cuando hay una serie que mola nos vemos tres, cuatro o cinco capítulos. Es más interesante ver series que ver televisión y paparte cuatro horas de anuncios”.

El mundo cambia. Javi lanza en marzo un “vídeo álbum” titulado Palabras de un desconocido.

“Es un viaje con mi demonio interno, Satanasiño, que debería hundirme más pero me que levanta, me enseña a apreciar la belleza en lo cercano”, señala quien sabe que las bicicletas pueden ser para el verano y el resto del año. Basta quererlo.