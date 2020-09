José Luis Baños de Cos consegue

Vigo. O autor gaditano afincado en Galicia José Luis Baños de Cos foi galardoado co III Premio Roberto Vidal Bolaño de teatro pola súa obra A cámara escura.

O acto de entrega do premio tivo lugar onte no Porriño (Pontevedra). O xurado do certame valorou o “excelente coñecemento” da lingua galega mostrado por Baños de Cos, que reside na comunidade desde hai anos por motivos laborais e persoais.

A secretaria do xurado, a profesora do IES Ribeira do Louro da localidade Raquel Castro, asumiu a lectura do fallo, no que se sinalou que a obra presentada contén “un texto cun estilo ben definido” e presenta “un rexistro de lingua máis urbano e máis próximo á mocidade”. Así, destacouse que se trata de “un texto actual e eminentemente teatral”, xa que permite “sentir o pulso da escena”.

En concreto, o premio estará dotado con 2.000 euros suxeitos ás retencións fiscais correspondentes, que computarán como dereitos de autor. Ademais, o escritor galardoado recibiuo un diploma acreditativo e unha escultura, mentres a súa obra será publicada pola Editorial Galaxia a partir do próximo ano.

Durante o acto, o director xeral da editorial, Francisco Castro, resaltou a “sensibilidade” e o apoio mostrados polo Concello en relación ao premio. Deste xeito, asegurou que O Porriño representa unha das “capitais culturais de Galicia no que incumbe ao mundo teatral” e, en especial, ao dirixido ao público xuvenil.

Así mesmo, a concelleira de Educación, Lourdes Moure, comprometeu a achega do premio en metálico por parte do Concello de fronte ao futuro. E.P