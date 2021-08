José Mota y Pepe Viyuela son los protagonistas de ‘García y García’, un divertido enredo de malentendidos

Hispavia, una aerolínea low cost de poca monta, se encuentra en graves dificultades. Ni sus números cuadran ni sus aviones vuelan. Desesperados, contratan a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en paro (José Mota y Pepe Viyuela). Los dos se llaman igual, Javier García, y al aterrizar son recogidos erróneamente.

El mecánico es alojado en el lujoso Hotel Palace y al asesor de alto standing le toca la cutre habitación del Hostal Paraíso. Mientras el mecánico es atendido por el dueño de la compañía, el ejecutivo acaba en el hangar, enfundado en un mono grasiento. Perplejos y sin saber qué está sucediendo, ambos se van enfrentando a los cometidos del otro, hasta que los dos se encuentran y descubren el error. Pero lejos de enmendarlo, deciden seguir como están. Una frenética y accidentada fiesta en casa del dueño de la compañía y una loca persecución por las pistas del aeropuerto decidirán en el último momento sus destinos.

Ana Murugarren dirige esta comedia de equívocos de ritmo vertiginoso que reúne por primera vez en la gran pantalla dos grandes cómicos: José Mota y Pepe Viyuela. Eva Ugarte, Martita de Graná, Jordi Sánchez, Carlos Areces, Jesús Vidal, Antonio Resines, entre otros, completan el reparto de esta película, que supone además el debut en el cine de la youtuber Alexity.

‘Siempre contigo’. Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo suficientemente adulto para residir en un hogar especializado. De camino a la institución, Aharon decide escaparse con su hijo y echarse con él a la carretera, sabiendo que Uri no está preparado para la separación. Aunque quizá sea el padre el que no está preparado.

El director israelí Nir Bergman nos acerca una tierna historia familiar y una visión de su país alejada de imágenes preconcebidas.

‘Reminiscencia’. Cinta ambientada en un futuro no muy lejano, en el que la ciudad de Miami está inundada debido al aumento del nivel del agua del mar. En medio de esta catástrofe climática, vive Nicolas Bannister (Hugh Jackman), veterano de una guerra relativamente reciente, cuyo carácter duro y solitario no le ha impedido crear un particular nuevo negocio en el que sumerge a sus clientes bajo el agua, ofreciéndoles la oportunidad de revivir sus recuerdos. Su vida cambiará cuando conozca a Mae (Rebecca Ferguson). Lo que, inicialmente, parecía una cuestión de hallar objetos perdidos acaba derivando en una apasionada historia de amor. Pero cuando los recuerdos de otro cliente implican a Mae en una serie de crímenes violentos, Bannister deberá profundizar en ese oscuro pasado para descubrir quién es realmente su amada. Ópera prima de la cocreadora de Westworld, Lisa Joy.

‘Candyman’. La cinta, dirigida por Nia DaCosta, nos cuenta la historia del artista Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) y su novia Brianna (Teyonah Parris). En plena crisis existencial sobre su carrera, Anthony tendrá un encuentro casual con un vecino de su barrio, Cabrini Green, el cual le expondrá a la horrible naturaleza de la verdadera historia detrás de Candyman. Ansioso por mantener su estatus en el mundo del arte de Chicago, el artista comienza a explorar los detalles macabros de esta historia. Sin saberlo, está abriendo una puerta a un complicado pasado que pondrá en juego su propia cordura y desatará una ola de violencia viral. Secuela de la película de terror de 1992, Candyman, a su vez adaptación del cuento corto de Cliver Barker incluido en su colección Books of Blood.

‘La Patrulla Canina: La película’. Los ladridos de La Patrulla Canina se cuelan en la gran pantalla con La Patrulla Canina: La película, la primera aventura en los cines de estos intrépidos y valientes cachorros que han enamorado a los niños de todo el planeta.

Chase, Marshall, Skye, Rocky, Zuma y Rubble, que son los seis perros que forman el equipo, han afrontado incontables misiones en los casi 200 episodios que ya se han emitido de la serie animada. Pero para su salto al cine, La Patrulla Canina, además de conservar su inocente espíritu aventurero y su toque claramente infantil, trae algunas novedades como la incorporación de un nuevo miembro a la patrulla. Dirigida por Cal Brunker, la cinta sigue más o menos las coordenadas narrativas habituales de La Patrulla Canina, que es un equipo de élite formado por cachorros especializados en diferentes tareas (policía, bombero, etc.) y que están bajo las órdenes del joven humano Ryder. En este caso, los perros viajan a Adventure City para frenar los desastres y las tropelías del alcalde Humdinger.

‘Ice road’. Un accidente deja atrapados a numerosos mineros en una mina de diamantes, situada en un remoto extremo de Canadá. Su única esperanza es Mike (Liam Neeson) un conductor de camiones de gran tonelaje, que tendrá que atravesar un país cubierto de nieve, en el que sólo se puede transitar por las traicioneras “ice roads”: carreteras de hielo que transcurren sobre ríos, lagos o incluso océanos congelados. Mike tendrá que enfrentarse a una imposible carrera contrarreloj, llena de inesperados peligros y traiciones. Thriller escrito y dirigido por Jonathan Hensleigh.