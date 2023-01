Pontevedra. No día de Reis, Kiko da Silva -viñetista de EL CORREO- entregou as postais de nadal que fixo o alumnado do Curso Profesional de Banda Deseñada e Ilustración especialmente para os usuarios e usuarias do Centro de Maiores de Campolongo en Pontevedra. Desde o Curso Profesional decidiron recordarlles a súa infancia a través dos personaxes de libros e de televisión propios da sua época para que rememorasen de este xeito a súa infancia. ecg