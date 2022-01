La administración del Café Venecia reparte 450.000 euros de ‘El Niño’

Una de las administraciones que ha vendido el segundo premio de la lotería de ‘El Niño’, el 44.469, ha sido el Café Venecia, situado en el Hórreo 7 en Santiago de Compostela, que ha repartido un total de 450.000 euros con la venta de seis décimos. Curiosamente esta administración ya repartió suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad, pues vendió un décimo del último quinto premio, el 89.109, valorado en 6.000 euros. “Estamos muy contentos. Ha sido una buena forma de empezar y de haber acabado el año”, ha señalado a Efe el propietario de la administración, Óscar De Toro, que reconoce que no sabe quién o quiénes han sido los agraciados porque venden mucho “online” y porque la ventanilla está situada “muy cerca de la estación intermodal”, de manera que compran muchos viajeros. “Estamos en la entrada del Café Venecia que es muy frecuentado por gente que viene a desayunar. Tanto de gente de Santiago como transeúntes que van a la estación, con lo cual no sabemos”, asegura De Toro, que añade en tono de broma que los loteros deben mantener el “secreto de confesión” si el agraciado en cuestión no quiere revelar su identidad. Ahora bien, si hay una administración que se lleva la palma en repartir suerte en Galicia es El X de la Suerte de O Porriño (Pontevedra), que se ha convertido ya con todo derecho en “La Manolita gallega”.

El tercer premio -el 19.467-, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha caído en la localidad coruñesa de Noia y en la administración porriñesa, que lleva repartidos un total de 22 grandes premios en los últimos ocho años. “El X de la Suerte” ha vuelto ha hacer honor a su fama y ha repartido un pellizco en el sorteo de El Niño tras entregar en la pasada Lotería de Navidad un total de 52.000 euros con cuatro grandes premios: dos cuartos (el 42.833 y el 91.179) y dos quintos (el 92.052 y el 89.109)

La administración, que todos los años cuenta con largas colas para adquirir décimos, vendió también el número 72.897, agraciado con el premio Gordo en el sorteo extraordinario de Navidad de 2020 y también los números 75.981 (un cuarto premio) y 86.986 (un quinto premio), además del Gordo de la Lotería del Niño de 2021, el número 19.570; y el tercer premio, el número 05.587. Su propietario, Benjamín Martínez reconoce a Efe que a pesar de estar “habituados” a repartir premios, están “muy contentos” porque siempre lo viven como si fuera el primero.

Martínez cree en principio que solo vendió un décimo del 19.467, porque fue un número que se vendió “muy poquito” y al principio de la campaña del Niño.

En cuanto a quién ha podido ser el suertudo, el lotero asegura que llevan unas semanas “de locos”, con gente que “viene de todas partes” para comprar en su administración. “La gente que menos compra son vecinos, casi todo es gente de fuera, caras no conocidas. Hay colas de casi horas. La gente ha estado esperando a la lluvia con colas que llegaban hasta el ayuntamiento”, explica.

Respecto al por qué de la fortuna de este local, situado en la calle Ramón González 7 de la localidad porriñesa, Martínez reconoce que venden “bastante” y que eso da “más posibilidades”. Sin embargo, en un pueblo de apenas 22.00 habitantes, el lotero señala además que debe haber una 'meiga' detrás de la fortuna de esta administración, que es uno de los puntos de venta de lotería “más afortunados del país”. EFE